Bigenitorialità, Riolfo (Lega): "Passo avanti per la nuova legge regionale"

“Passo in avanti per la nuova legge regionale sulla bigenitorialità in Liguria. Oggi durante la II commissione consiliare sono stati sentiti i responsabili delle associazioni ‘Papà Separati Liguria’ e ‘Mantenimento diretto - Movimento per l’uguaglianza genitoriale’ nell’ambito delle audizioni per la mia proposta di legge, la quale, in sintesi, permetterà a entrambi i genitori di essere destinatari delle medesime comunicazioni da parte dell’Ente pubblico senza alcun sbilanciamento dell’uno rispetto all’altro. Pertanto, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni di Regione Liguria e degli Enti del sistema regionale, relative ai minori, saranno indirizzate a entrambi i genitori (per esempio quelle relative alle comunicazioni inerenti le attività sanitarie). In tal senso, Regione Liguria promuoverà inoltre l’attivazione di protocolli d’intesa con gli altri Enti locali, Istituzioni e ogni altro soggetto operante in tutela dei minori”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.