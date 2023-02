Caso ex Savam, segnaletica 'strada chiusa' poco visibile e confusionaria: la consigliera Scotti interroga il sindaco di Altare

"In una prima fase erano stati installati dei cartelli gialli regolari che erroneamente riportavano la dicitura strada chiusa a 450 metri - commenta la Scotti - Erroneamente, poiché la strada non è chiusa, bensì deviata. Inoltre i metri dal cartello alla deviazione non sarebbero 450 ma almeno 1600".

"Successivamente, dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, commercianti e consiglieri di opposizione, negli ultimi due consigli comunali (30 gennaio e 2 febbraio) sono state apportate delle correzioni con fogli di carta bianca stampati e applicati con nastro adesivo marrone".

"Dopo quattro mesi di chiusura di via XXV Aprile mi chiedo se questo tipo di segnaletica sia regolare. Oltre a non essere visibile adeguatamente, confonde anche i clienti non altaresi che tentano di raggiungere le nostre attività commerciali, ma che non riescono ad arrivare a causa della dicitura 'strada chiusa' (ben visibile e catarifrangente), seguita dall'indicazione di deviazione, scritta più piccola, su carta bianca opaca. Per tale motivo risulta essere poco visibile specie in orario serale", conclude la consigliera Scotti.