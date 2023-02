Primarie Pd, Bonaccini vince ma non stravince nel savonese: Schlein regge a Savona e prende più voti a Cairo, Varazze e Celle

In provincia di Savona Stefano Bonaccini la spunta, per poco, contro Elly Schlein ma in Liguria è quest'ultima ad avere la meglio. Un dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia quello che emerge nei congressi Pd dei comuni liguri che hanno espresso la loro preferenza nella consultazione per il futuro segretario del Partito Democratico.

2266 voti totali per l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna contro i 1598 del presidente della stessa regione con in provincia di Genova supremazia totale proprio per Schlein con 1103 voti a 582. Briciole per gli altri contendenti alla segreteria dem Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Nel savonese bene Bonaccini ad Albissola Marina, Borghetto Santo Spirito, Cisano (44 a 8), Vado, Quiliano e Spotorno. Testa a testa invece ad Albenga (25 a 22) e Varazze (16 a 13 per Schlein), apertissima la sfida a Savona con Bonaccini che si aggiudica i seggi I, IV e V, Schlein invece II e III.

L'ex parlamentare europea vince a Celle (grazie anche all'appoggio dell'ex sindaco Renato Zunino, comune in provincia, escludendo Savona, nel quale ci sono stati più votanti, 60), Altare, Cairo, Finale, Loano e Millesimo.

A sorpresa Cuperlo vince di misura ad Albisola Superiore con 8 preferenze (4 per Bonaccini, 7 per Schlein).

In totale quindi 637 i votanti, 313 per Bonaccini (49.14%) 284 per Schlein (44.58%).

"Si è conclusa la prima parte del percorso congressuale del nostro Partito in provincia di Savona, un bellissimo esercizio di democrazia, che ha visto oltre 600 iscritti savonesi e oltre 4000 liguri partecipare al dibattito e votare nei nostri circoli -dicono dal comitato savonese a sostegno di Stefano Bonaccini - La prima fase congressuale, in linea con il dato nazionale che ha visto prevalere nettamente il presidente della regione Emilia, si è chiusa con il successo di Stefano Bonaccini".

"Da Spotorno ad Albisola Marina, passando per Bergeggi, Vado, Quiliano e Savona città, la preferenza è stata chiara e netta per Stefano Bonaccini segretario, con una media oltre il 60%, superiore alla già netta affermazione a livello nazionale. Ottimi risultati in particolare a Cisano sul Neva (83%), Pietra Ligure e Carcare (65%), Albenga (52%), Borghetto (78%), Borgio (100%) e Ceriale (57%) - proseguono - Da segnalare anche il buon risultato del circolo di Varazze, dove partendo da una situazione di forte svantaggio, dovuta all’adesione di molti militanti di Articolo 1 che hanno aderito e votato, la mozione Bonaccini è stata sconfitta con soli 3 voti di scarto. Un bel risultato conseguito grazie alla generosità e determinazione di tanti iscritti, segretari di circolo, sindaci, amministratori e giovani".

"Un buon risultato per Stefano Bonaccini che ha condotto questa prima parte di campagna congressuale con grande generosità, conquistando la fiducia della maggioranza degli iscritti savonesi, confermandosi un candidato credibile e autorevole per esperienza politica, cultura di governo e capacità di relazione con la società". "Con la stessa determinazione la mobilitazione deve continuare per l’appuntamento del 26 febbraio, per promuovere la più ampia partecipazione alle primarie aperte e determinare ancora un più ampio consenso per Stefano Bonaccini" conclude il comitato.