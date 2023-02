Varazze, FdI commemora le vittime delle Foibe: "Profonda commozione" (FOTO)

"Ieri a Varazze in modo davvero significativo ed efficace si è commemorato il Giorno del ricordo, in doveroso omaggio alle vittime delle foibe e agli esuli del confine orientale". Lo rende noto il circolo FdI Varazze "Riviera del Beigua".

"Sono intervenuti testimoni autentici di quei tragici fatti, tra i quali il Senatore della Repubblica Roberto Menia, promotore della legge sull'istituzione della citata giornata commemorativa, i fratelli Antonella e Giulio Benvenuti che con la loro narrazione hanno rievocato gli orrori di quei giorni, da troppo tempo taciuti in nome di una visione della storia distorta e strumentale, suscitando profonda commozione di tutti i presenti: gli occhi lucidi non erano causati dalla visione di una finzione cinematografica ma dalla consapevolezza di una realtà brutale che ha coinvolto italiani innocenti".

"Il Senatore Gianni Berrino ha sottolineato, insieme al coordinatore provinciale Claudio Cavallo, l’urgenza di una reale attenzione a quei fatti di estrema drammaticità mentre i consiglieri comunali Daniele De Felice e Claudia Callandrone hanno fatto proprio l’impegno per una presa di coscienza a livello cittadino in ordine al ricordo e ad una più ampia informazione in particolar modo tra le nuove generazioni".

"La presenza di Simona Ferro, assessore regionale, e Antonio Oppicelli (coordinatore cittadino FdI Genova) ha manifestato come a tutti i livelli sia importante contribuire affinché la verità storica sia finalmente palese".