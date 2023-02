Covid isolata per la prima volta la variante "Kraken", due casi a La Spezia e Chiavari

Isolata dall’Unità Operativa di Igiene, diretta dal professor Giancarlo Icardi, per la prima volta in Liguria la variante covid Xbb1.5, sottovariante di Omicron, battezzata pittorescamente "Kraken". Come le altre varianti del ceppo Omicron è caratterizzata dall'essere molto diffusiva, ma non sembra denotare una particolare gravità nei sintomi.

I vaccini garantiscono una buona protezione dai sintomi maggiori, ma resta alta l'attenzione vista la facile trasmissibilità.

La variante è stata identificata in due casi, a La Spezia e a Chiavari, in due donne rispettivamente di 35 e 67 anni. Le donne sono in buona salute e in isolamento nelle loro dimore.