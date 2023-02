Samp, notte d'orgoglio: fermata un'Inter spuntata e reti bianche al Ferraris

Un punto che fa più che morale.

In una situazione di classifica e societaria sempre più difficoltosa, la Sampdoria in casa contro l'Inter con uno 0-0 convincente fa un piccolo passo in avanti anche se il quart'ultimo posto dello Spezia dista 8 punti e il Verona con la vittoria contro la Salernitana si è riportata sotto agli spezzini.

Nonostante i problemi, come avvenuto a Monza (con la sconfitta sfumata all'ultimo minuto), la squadra disegnata da Stankovic è viva regge il campo bene e nelle, seppur minime, occasioni create, ha provato ad impersierire i neroazzurri di Inzaghi.

Il match ha regalato emozioni ridotte al lumicine e Audero e Onana sono rimasti praticamente a guardare senza dover compiere praticamente quasi nessuna parata se non il blucerchiato con un tiro di Lukaku nei primi minuti del primo tempo e nel secondo su Calhanoglu e al 91esimo su Acerbi.

"Dobbiamo affrontarli senza paura" aveva detto il tecnico serbo e così è stato: la Sampdoria nonostante infortuni e squalifiche si è schierata in campo con un 3-4-1-2 quasi a specchio rispetto all'Inter e in fase difensiva sia l'ex Murillo, Amione e Nuytink hanno retto la fisicità degli spuntati Lukaku e Lautaro Martinez.

Nel frattempo l'ex presidente Massimo Ferrero aveva lanciato segnali pubblicando delle foto dall’autostrada mentre stava guidando in direzione di Genova e tutto faceva pensare ad un suo arrivo al Ferraris.

Con la contestazione che era pronta a partire. Solo che non è mai arrivato visto che indiscrezioni lo danno diretto in Versilia. Lo striscione dei tifosi peró non si è fatto attendere. "Ferrero basta parole: sei solo un buffone. Vattene". E la tensione continua a crescere.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 0-0

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli (dal 40' st Paoletti), Winks, Cuisance, Augello; Djuricic (dal 26' st Rincon); Gabbiadini (dal 26' st Murru), Lammers (dal 40' st Quagliarella). A disposizione: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Rodríguez. Allenatore: Stankovic

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian (dal 23' st Dumfries), Barella (dal 23' st Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 44' st Carboni), Gosens (dal 1' st Dimarco); Lukaku (dal 23' st Dzeko), Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D'Ambrosio, Zanotti, Bastoni. Allenatore: Inzaghi