"Amo leggere": il 18 febbraio ad Albenga la presentazione del progetto per l'avvio alla lettura

“Siamo lieti di comunicare che partiremo con questo nuovo progetto in cantiere da tempo con la cara amica Graziella Ristagno della Libreria Albero Azzurro di Albenga. L'idea è nata prima dei due anni di stop covid e finalmente ora prende corpo - dicono da Casa Cultural Albenga - Vi aspettiamo Sabato 18 febbraio alle ore 10 per la presentazione del progetto, alla quale seguiranno 3 primi incontri in Biblioteca Simonetta Comanedi di Albenga. Il progetto proseguirà poi con la creazione del primo "Club della lettura 7/10 anni". Un club che prevede incontri speciali con noi organizzatori e ospiti, letture, laboratori creativi e lavoro cooperativo sulla narrazione come strumento di crescita”.

Il progetto prevede un percorso di avvio alla lettura e all’amore per il libro. Ogni laboratorio prende spunto, da uno stimolo, una lettura, una parola, una domanda, un'immagine per svilupparsi in un percorso esperienziale creativo utile all'apprendimento di contenuti e metodi, attraverso la pratica del fare. È consigliata la partecipazione a tutto il percorso ma è possibile anche partecipare ai singoli incontri.

Non mancheranno poi proposte per genitori, nonni, zii , ecc. ecc. che hanno il desiderio di apprendere l'arte della lettura ad alta voce e non solo.

---

Sabato 18 febbraio, Sabato 4, 25 marzo, 1 aprile 2023

Biblioteca Comanedi, ore 10.00/11.30

Incontri/laboratori per scoprire il lettore che è in noi

Laboratori

Sabato 4 marzo SE IO FOSSI UN LIBRO

Sabato 25 marzo LA MIA PICCOLA OFFICINA DELLE STORIE

Sabato 1 aprile NEL PAESE DEI LIBRI

laboratori condotti da Tata Narrastorie alias Monica Maggi di Casa Cultural Albenga e Graziella Ristagno della Libreria Albero Azzurro

Modalità di partecipazione laboratori

Per iscrizioni telefonare o inviare un messaggio al 347 5031329.

Il gruppo partirà con un minimo di 7 bambini / max 15 bambini - target: dai 7 anni in su.

I laboratori sono gratuiti.