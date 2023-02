Cineforum Iniziativa Laica Ingauna, il 18 febbraio la proiezione del film "C'era una volta in Italia"

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21 all’Auditorium San Carlo in via Roma proiezione del film "C'era una volta in Italia" a cura del Cineforum Iniziativa Laica Ingauna con il patrocinio del Comune di Albenga.

Il film parte da Cariati, in Calabria, dove un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l'ospedale con l'obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali (fra cui Gino Strada, Kean Loach e Roger Waters) ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell'attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati. La sanità pubblica in Italia è infatti ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Il "Piano di rientro" che ha decretato nel giro di una notte la chiusura dell'ospedale di Cariati (e di altri 18 ospedali soltanto in Calabria) è lo specchio di un'epoca nella quale il diritto alla salute è sempre meno garantito.

Narrato da Peppino Mazzotta.

Regia di Federico Greco, Mirko Meichiorre con Roger Waters, Ken Loach, Gino Strada, Vittorio Agno letto, Jean Ziegler, Michael Marmot, Adriano Cattaneo, Ivan Cavicchi, Nicoletta Dentico, Santo Gioffrè, Gavino Maciocco, Warren Mosler, Carlo Palermo, Maria Elisa Sartor, Randal l Wray.

2022 - Fil Rouge Media durata 102 minuti.

Ingresso libero.