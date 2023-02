Celle, sull'area boschiva della Natta il sindaco fa chiarezza: "Non è un'area comunale"

"Il bosco ceduo coniferato della Natta (non è una sughereta ma un bosco di conifere, lecci, roverella e qualche sughera) non è un'area comunale".

Il sindaco Caterina Mordeglia ha voluto rispondere alla richiesta presentata una lettera dal consigliere di minoranza Jacopo Abate proprio per avere sviluppi sullo stato dell'area boscata della frazione cellese dopo il sit in che era stato da lui organizzato lo scorso dicembre.

"Prima di procedere all'intervento di pulizia di un'area boscata occorre inviare una comunicazione a Regione Liguria Settore Ispettorato Agrario e la comunicazione deve essere effettuata dal proprietario - specifica la prima cittadina - Per il Comune non è stato possibile inviare comunicazione per la pulizia dell'area boscata della Natta a Regione Liguria Settore Ispettorato Agrario in quanto, da ricerca effettuata dagli uffici comunali sino ad oggi, è risultata di proprietà privata".

"Lunedì 13 febbraio 2023 c'è stato un incontro con la proprietà ed abbiamo proposto una convenzione per uso pubblico o l'acquisto dell'area. Attendiamo riscontro" specifica il sindaco.

Sul progetto di realizzazione in una zona limitrofa di un campo da calcio a 7, il sindaco ha voluto fare ancora chiarezza.

"Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo campo da calcio, da risposta informale di "Celle Varazze FBC", ho appreso che era erronea l'informazione (che avevo ricevuto) di una loro richiesta per un nuovo campo" conclude.