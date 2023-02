Conversione del parcheggio di piazza Germano a Carcare, Confcommercio: "Soluzione positiva"

La Confcommercio delegazione Valbormida, nel suo percorso di riorganizzazione territoriale, ha deciso di essere maggiormente incisiva nel rapporto di collaborazione con gli enti locali, con l’obiettivo di condividere i bisogni e le esigenze dei suoi associati.

"È nata proprio da un rapporto di condivisione e concertazione - afferma il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - la scelta di trasformare la zona di 'carico e scarico' della centralissima piazza Germano in 'zona a disco'".

L’argomento è stato sviluppato negli incontri bilaterali con l’amministrazione comunale, svoltisi a fine anno. "La zona a disco con sosta a 30 minuti - illustra De Vecchi - permetterà il parcheggio delle autovetture ma anche il carico e scarico merci, a condizione che sia regolamentato con esposizione del disco orario. In questo modo vengono contestualmente risolti, in un'area ad alta densità di traffico, sia il parcheggio a rotazione per i clienti delle attività produttive che il transito merci delle stesse".

Da Confcommercio arriva l'apprezzamento per questa soluzione amministrativa messa in atto per regolamentare l’area: "Un dato emergente per il territorio - fa notare il consigliere carcarese di Confcommercio Roberto Zunino - e positivo per il commercio al dettaglio, è la gran quantità di parcheggio libero e non a pagamento disponibile sia nelle zone centrali del paese che in quelle periferiche".

Una questione, quest'ultima, non passata inosservata dalle associazioni di categoria, che si sono compiaciute per gli sforzi fatti in questa direzione dall'Amministrazione comunale carcarese.