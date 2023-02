Plodio, 20 mila euro per il riordino delle isole ecologiche. Badano: "Stimola i cittadini nel conferire i rifiuti in maniera corretta"

20 mila euro circa, tramite l'utilizzo di finanziamenti statali, per la realizzazione, nonché la messa in sicurezza delle piazzole per il conferimento dei rifiuti. Il comune di Plodio prosegue la sua politica green orientata all'estetica e al risparmio.

"E' un percorso sviluppato negli anni che portiamo avanti con convinzione - spiega il sindaco Gabriele Badano - L'organizzazione precisa dei cassonetti, in precedenza alcuni occupavano la sede strada, stimola la cittadinanza nel conferire i rifiuti in maniera corretta. Il nostro sistema di raccolta differenziata funziona, siamo nei limiti di legge".

"Abbiamo in programma altri due interventi, sempre a costo zero per il comune, che metteremo in campo con la collaborazione della cittadinanza".

In questo contesto prosegue intanto la lotta agli incivili che abbandonano la spazzatura sul territorio comunale: "Recentemente abbiamo individuato, grazie alla videosorveglianza e alle tracce ritrovate, un furbetto che aveva gettato dei rifiuti in una riva. Dopo gli accertamenti del caso è stato multato con 500 euro. Non è il primo e di certo proseguiremo con attenzione su questa strada".

"Si tratta della sanzione massima - prosegue Badano - Per chi conferisce nei nostri bidoni invece, non essendo residente e senza un motivo valido, la multa ammonta a 250 euro. E' stata la mia prima mossa da neo sindaco nel 2014: modificare il regolamento comunale", conclude Badano.

L'abbandono dei rifiuti è una piaga che coinvolge quasi tutti i comuni valbormidesi. A Plodio una località particolarmente colpita è la strada che porta alla sorgente dei Sieizi.