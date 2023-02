Promozione del territorio, claim e spot di Sanremo in scena al Ferraris per Samp-Inter

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo, lo spot dedicato alla Liguria e le tre campagne di promozione del territorio ieri sera sono andate in scena su un altro palcoscenico di eccezione: lo stadio di Marassi in occasione del posticipo tra Sampdoria e Inter.



Alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al Ferraris per assistere al match, a bordo campo sono stati proiettati i tre claim “Liguria, un mare di Borghi” dedicato ai borghi più suggestivi d’Italia, “Liguria, il più bel mare d’Italia”, con il riconoscimento delle 77 bandiere blu assegnate alla Liguria nel 2022 e “Il mare verde di Liguria”, che celebra i parchi della regione.



In area hospitality il grande protagonista, tra primo e secondo tempo, è stato invece lo spot promozionale andato in onda durante le serate del Festival di Sanremo, interpretato di Maurizio Lastrico e Alice Arcuri con la regia di Fausto Brizzi.