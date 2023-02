Savona, inaugurato il nuovo sportello Uiltemp. Il coordinatore Merica: "Prestazioni a sostegno dei lavoratori somministrati"

Questa mattina, presso la sede Uil di corso Tardy e Benech a Savona, è stato inaugurato il rinnovato sportello Uiltemp: si occuperà delle erogazioni delle prestazioni contrattuali per i lavoratori somministrati e atipici.

Michael Merica, savonese, classe 1982, già lavoratore in somministrazione nel porto di Savona e rsa, componente della segreteria regionale, sarà il punto di riferimento sul territorio per la categoria. Socio della compagnia portuale di Savona Pippo Rebagliati, continuerà anche ad occuparsi del lavoro atipico e in somministrazione: "Sul territorio prestazioni a sostegno dei lavoratori".