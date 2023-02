Tra Festival, concerti e grandi backstage, decolla il format dei VIP look-stylist di Alassio

Al secolo Alessandro Peisino e Giorgia Fontanetta, ma per clienti e VIP sono le firme di un nuovo modo di trattare i capelli grazie al ciclo di innovazioni a 360° che hanno progettato per il loro salone e le sempre più numerose ‘esterne’ professionali.

Molto più di una sfida imprenditoriale per la coppia che già vanta riconoscimenti e importanti collaborazioni artistiche tra talent show, sfilate, retroquinte TV e concerti. Oltre a guidare con il lor staff e un’inesauribile passione il loro salone ‘AG parrucchieri’ nel centro di Alassio, infatti, Alessandro e Giorgia sono ormai abitués dei backstage di numerose trasmissioni televisive ed eventi live con artisti di portata nazionale, tra cui proprio il Festival della Canzone italiana di Sanremo.

Alessandro Peisino e Giorgia Fontanetta di AG parrucchieri con la cantautrice italiana Neja

“Il punto di forza parte dalla rivoluzione del mestiere d’antan – spiega Alessandro Peisino – dando pieno campo alla cura del dettaglio combinata con innovazione di tecnica e prodotto, oltre al grande snodo della sostenibilità che unisce la scelta di linee vegane per capelli e ambiente e regola il nostro codice etico interno. Il Covid, di suo, ci ha dato la spinta finale per migrare dall’era del parrucchiere tradizionale a quella della consulenza benessere, che non può limitarsi al capello ma deve creare una personalizzazione a favore della salute e della bellezza in modo personalizzato”.

Alessandro con Giorgia e le ragazze dello staff di AG parrucchieri di Alassio insieme alla giornalista e scrittrice Renata Cantamessa (Fata Zucchina)

La lungimiranza della squadra AG è stata proprio l’investimento sull’arte del benessere, e non solo a livello di tecnica e prodotti. “Per crescere e svoltare – prosegue Peisino - ci siamo dovuti formare e strutturare in modo da raggiungere il nostro grande sogno e obiettivo: creare la startup di una vera e propria accademia, con stage e incontri professionali ad alta specializzazione, aprendo la partecipazione a trainers internazionali del settore".

Con Giorgia e il suo indiscutibile curriculum di make-up hair stylist scolpito da numerosi service nei in prestigiosi backstage artistici italiani, si completa il servizio di consulenza all’immagine valorizzando - anche all’interno del salone - le discipline in voga nel mondo de VIP.

E la voglia di avanguardia non si ferma qui, ma prenderà forma attraverso nuove imminenti collaborazioni con volti noti del mondo dello spettacolo, come spiega Giorgia Fontanetta: “Grazie alla sinergia professionale con Paolo Demaria make-up Artist e Patrizia Anno, insieme allo sponsor Diffitalia Group, finalmente è pronto il nostro format di consulenza stilistica per trasmissioni televisive, shooting d’alta moda, produzioni cinematografiche, teatri ed eventi”. Dunque, tutti sintonizzati sui social media di AG parrucchieri per non perdere le anteprime in arrivo.