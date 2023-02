San Valentino, Verona come Alassio Città degli Innamorati

Verona e Alassio città tradizionalmente legate all'amore, quello romantico e struggente di Romeo e Giulietta, da un lato, quello modaiolo e vacanziero del Muretto con le sue leggende​, dall'altro.

Le scritte LOVE campeggiano nel Cortile dell'Ex Tribunale a Verona e in Piazza della Libertà ad Alassio a sancire un marchio: ​Verona & Alassio, Città degli Innamorati. Non solo una scritta in comune, ma anche tante tradizioni e simboli dedicati all'amore. Che siate a Verona o ad Alassio, approfittatene per qualche scatto memorabile con la vostra dolce metà.

La nostra scritta LOVE sarà disponibile per tutto il mese di febbraio in Piazza della Libertà, davanti alla Sede Municipale.