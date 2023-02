Calizzano, imprese forestali a confronto con Coldiretti

Importante risposta ieri da parte del territorio per l’incontro organizzato da Coldiretti Savona a Calizzano, in alta Val Bormida, per approfondire insieme agli operatori forestali il nuovo Regolamento EUTR n.995/2010, il relativo Registro Imprese Legno (RIL) e l’Albo regionale delle imprese forestali.

All’evento, a cui per l’occasione erano state invitate tutte le imprese di settore della provincia, hanno preso parte per la quasi totalità entrambe le aree territoriali maggiormente interessate dalla questione, arrivando a toccare le oltre 60 presenze.

L’incontro si è svolto alla presenza dei dottori Penco e Spadonari, entrambi funzionari di Regione Liguria, e del Comandante dei Carabinieri Forestali della provincia di Savona, la Dott.ssa Giovanna Vulpi.

“Questi incontri territoriali rappresentano un momento importantissimo – spiegano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente, vicepresidente e direttore di Coldiretti Savona – sia per la struttura che per il territorio. Se in questo modo, infatti, riusciamo a fornire agli operatori di settore le informazioni loro utili per la propria professione, risolvendo anche eventuali dubbi, perplessità e curiosità dei singoli, a noi come Coldiretti occasioni come queste servono a meglio comprendere quali sono le reali esigenze del nostro territorio e a creare dialogo e sinergia. In questo modo non solo il lavoro diventa più semplice e funzionale, ma è possibile anche ragionare per creare nuove opportunità utili per il settore”.