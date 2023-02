Come proteggere la posta elettronica da attacchi ransomware?

In questo articolo scopriremo come proteggere la propria posta elettronica da attacchi ransomware. Ma cos'è esattamente un attacco ransomware? Se un ransomware entra nel vostro computer, potenzialmente, può crittografare i vostri dati o addirittura bloccare il vostro sistema operativo.

Non appena il ransomware entra in possesso di un "ostaggio digitale", come un file, chiede il pagamento di un riscatto per rilasciarlo. Per ridurre il rischio di ritrovarsi davanti a un dispositivo bloccato o un file personale crittografato, è importante farsi trovare preparati.

Le probabilità di essere attaccati si riducono notevolmente se si utilizzano software di sicurezza informatica e si presta sufficiente attenzione.

Utilizzando un programma antivirus, ad esempio, è possibile evitare una situazione in cui si è costretti a pagare cifre enormi per l'eventuale rilascio dei propri file. Si può subire un attacco ransomware in diversi modi, ad esempio, attraverso la navigazione su siti web non sicuri e fraudolenti, o tramite il download di software, e posta indesiderata. I ransomware possono colpire sia i privati che le aziende.

Software antivirus e ransomware: quali sono i vantaggi?

Oltre ad adottare alcune misure di prevenzione, di cui parleremo tra poco, è fondamentale utilizzare un software efficace per proteggersi da virus e attacchi ransomware. Ad esempio, l'uso di un software antivirus e filtri sui server di posta elettronica, sono il modo migliore per prevenire attacchi ransomware. Questi programmi riducono al minimo il rischio che programmi dannosi o link infetti raggiungano la vostra email. Qui è possibile confrontare i programmi antivirus che potrebbero tornarvi utili in molte occasioni.

Questi software sono in grado di bloccare i file infetti quando si prova a scaricarli dalla propria posta elettronica, e i migliori offrono anche una protezione in tempo reale, magari rilevando che il sito su cui si sta tentando di navigare, non è sicuro.

Se installate il software più adatto alle vostre esigenze, avrete fatto già un grande passo in avanti nella giusta direzione. Ma per proteggersi ulteriormente, sarebbe utile adottare anche le seguenti misure di prevenzione.

Proteggersi contro gli attacchi ransomware

● Non cliccare mai su link non sicuri: è necessario evitare di cliccare sui link presenti all'interno di email spazzatura o siti web sconosciuti. Se si clicca su un link infetto, si potrebbe far partire il download automatico di software che potrebbe infettare il vostro dispositivo.

● Evitare di rivelare informazioni personali: se si riceve una chiamata, un SMS o un'email da una fonte sconosciuta che richiede informazioni personali, non bisogna rispondere. Chi pianifica un attacco informatico tramite ransomware, potrebbe cercare di raccogliere informazioni personali che poi verranno utilizzare per creare messaggi di phishing personalizzati, che potrebbero trarvi in inganno. Se avete dubbi sull'affidabilità del messaggio, cancellatelo.

● Non aprire gli allegati di email sospette: gli attacchi ransomware possono raggiungere i vostri dispositivi anche tramite gli allegati di posta elettronica. Se un'email vi sembra sospetta o non conoscete il mittente, non aprite il suo allegato. Per togliere ogni dubbio, è necessario controllare attentamente l'indirizzo email del mittente e verificare che sia corretto. In caso contrario, segnalate l'email come spam. Se l'allegato è infetto e lo si scarica, aprendolo si potrebbe avviare una macro che potrebbe dare il controllo del vostro computer a un malintenzionato.

● Non utilizzare mai chiavette USB di dubbia provenienza: se non conoscete la provenienza di quella USB, non collegatela al vostro computer. I criminali informatici potrebbero aver infettato la chiavetta e averla lasciata intenzionalmente in un luogo pubblico, per invogliare qualcuno ad inserirla nel proprio PC.

● Aggiornare software e sistema operativo: per proteggersi ulteriormente dalle minacce informatiche, è utile mantenere aggiornati i propri programmi e sistemi operativi. Quando si installano gli aggiornamenti, si aggiornano anche le patch di sicurezza. In tal modo, gli hacker troveranno maggiore difficoltà nello sfruttare le vulnerabilità dei software.

● Utilizzare solo fonti conosciute per i download: per ridurre al minimo il rischio di subire un attacco ransomware, non bisogna mai scaricare software o file multimediali da fonti sconosciute. Utilizzate solo siti affidabili e verificati per i download. I siti web di questo tipo si possono facilmente riconoscere dall'indirizzo web sicuro HTTPS. Anche il simbolo del lucchetto o dello scudo nella barra degli indirizzi indica che la pagina web che state visitando è sicura.

● Utilizzare una VPN sulle reti Wi-Fi pubbliche: per proteggersi contro gli attacchi ransomware, infine, è consigliabile utilizzare una VPN o Virtual Private Network. Questa permette di proteggere i vostri dati, crittografandoli, e nasconde la vostra posizione reale, facendo apparire il vostro dispositivo come se si trovasse da tutt'altra parte del mondo. Ce ne sono numerose online, anche gratis.