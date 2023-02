La casualità non esiste: come i sistemi RTP e RNG simulano nelle slot machine

Fato, caso, fortuna, destino, qualsiasi termine si usi per indicare la casualità degli eventi, non ha alcuna influenza nel gioco d’azzardo in cui sono presenti i sistemi RTP e RNG. Questi consentono simulazioni realistiche, casuali, imprevedibili, nelle slot machine digitali.

Le slot machine sono tra i giochi online più comuni e richiesti, sia per la semplicità d’uso, sia per la rapidità con cui si possono effettuare più giocate. Non sono richieste particolari abilità, chiunque può accedere a questo tipo di intrattenimento. Diversamente da quelle “tradizionali”, ovvero le classiche slot meccaniche presenti nei casinò, la loro versione virtuale, pur essendo simile, si basa su dinamiche diverse.

In questo caso intervengono programmatori, sviluppatori web, in grado di far generare alle macchine la casualità delle varie combinazioni in uscita tramite statistiche realistiche e prestabilite.

È bene sottolineare che, nonostante questi professionisti intervengano sulle slot, non hanno in alcun modo la possibilità di alterarne il funzionamento perché, una volta programmata, la macchina opera in modo non determinabile e autonomo.

Il primo passo da compiere per comprendere i meccanismi alla base delle slot online è scegliere una piattaforma affidabile e testata su cui poter muovere i primi passi e, ad esempio, giocare gratis alle slot così come reso disponibile dal casinò online casinomonkey.it. È una possibilità per acquisire confidenza con questo tipo di gioco prima di metter mano al borsellino e senza necessariamente imparare a fare i conti con combinazioni algoritmiche da far arricciare i capelli.

Non serve, infatti, conoscere, nel dettaglio in che modo operino i due algoritmi in questione, impazzire dietro alla comprensione di numeri all’apparenza senza senso. È un gioco, non un esame di matematica, ma sicuramente è buona cosa essere al corrente della loro esistenza per scegliere le slot sulla piattaforma digitale che offra maggiori vantaggi ai giocatori.

Dalla dea bendata agli algoritmi RTP e RNG

Se un tempo il giocatore tradizionale si affidava alla dea bendata, oggi bisogna che “invochi” gli algoritmi RTP e RNG. Cosa sono?

Nel primo caso, RTP (Return to Player) è un valore molto caro al gamer perché determina il cosiddetto ritorno di gioco, cioè le percentuali relative alle trattenute che il sito o l’app applica alle vincite degli utenti, in modo da guadagnare su queste.

In pratica, l’RTP è la percentuale netta di vincita. È il motivo per cui al giocatore interessa questo indicatore. Più quest’ultimo è basso, maggiore è il guadagno per il giocatore in caso di vincita.

Ecco un esempio, se l’RTP dichiarato dal sito è del 97% la commissione è pari al 3%, il resto è destinato all’utente. Ogni slot ha un suo preciso RTP, quindi conviene scegliere quella con l’RTP a percentuale più bassa. In media, i migliori casinò online offrono slot con un RTP che varia dal 94 al 97%.

A garanzia dell’attendibilità, della serietà e della regolarità del gioco, nessun utente può sapere in che “ciclo interno” temporale del gioco si trovi la propria slot e se questa abbia già pagato una percentuale alta, o molto bassa, all’inizio, o al termine, di questo ciclo o se abbia rispettato una media stabile. I cicli sono i numeri di giri e di uscite delle slot e sono sempre molto elevati. Risultano determinanti per il rispetto delle percentuali statistiche e di pagamento delle vincite.

Nel secondo caso, l’indice RNG (Random Number Generation) è l’algoritmo che attribuisce, in modo fortuito, la frequenza di uscita di una determinata combinazione di fattori. In un certo senso è la versione contemporanea e virtuale della dea bendata che lancia numeri a caso. Ogni simbolo ha una probabilità di uscita precisa e veritiera per la sua posizione all’interno del rullo della slot e in un determinato periodo di tempo. L’RNG genera combinazioni randomiche, quindi imprevedibili.

È possibile può eludere l’algoritmo delle slot machine?

La domanda è comune e interessa tutti i giocatori, ma la risposta non sempre piace ed è un netto no. Non si può eludere in alcun modo l’algoritmo, o meglio gli algoritmi, delle slot machine.

Nessun utente-giocatore, nessuno sviluppatore web che lavori in questo ambito, è mai stato in grado di “battere” gli indici RTP e RNG. Inutile anche memorizzare le uscite precedenti e fare complessi calcoli statistici sulle possibilità future visto che il sistema non ha memoria delle combinazioni proposte. Va a caso, sempre. Il jackpot, quindi può presentarsi due volte consecutive, così come non far capolino per molte sessioni.

In conclusione meglio mettersi l’animo in pace e pensare a divertirsi piuttosto che a gareggiare con l’intelligenza artificiale.