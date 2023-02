Gli italiani preferiscono scommettere o giocare d'azzardo? In terraferma o online?

Nel corso degli ultimi anni il mercato delle scommesse e del gioco d'azzardo ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: a causa della recente pandemia e della conseguente crisi, molti italiani hanno deciso di rifugiarsi nell'intrattenimento garantito dal gioco.

I dati ISTAT parlano chiaro: l'aumento esponenziale delle percentuali è dovuto prevalentemente alla radicalizzazione sul web dei casinò e dei bookmakers di scommesse. Le piattaforme online che in periodo di lockdown rappresentavano l'unico modo con il quale poter accedere al gioco, sono diventate ben presto il mezzo preferito degli italiani per la loro semplicità di utilizzo e l'immediatezza con cui poter iniziare a giocare.

Secondo le statistiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei primi 6 mesi del 2022 i soldi spesi dagli italiani nel gioco d'azzardo sono molto superiori a quelli spesi nel settore delle scommesse (65,7 miliardi di euro a fronte di 7,5 miliardi di euro).

Le scommesse preferite dagli italiani

Nel settore delle scommesse spicca in Italia la categoria "scommesse sportive", con una spesa totale del 2022 pari a 860 milioni di euro. Lo sport sul quale si scommette di più, e senza dubbio anche il più amato dalla nostra nazione, è il calcio. L'avvento dei bookmakers di scommesse sportive hanno trasformato la semplice schedina compilabile al bar con gli amici in un sistema di calcolo complesso che permette agli scommettitori più capaci di generare grandi profitti. Grazie alla possibilità di confrontare le quote disponibili per un determinato evento e di poter selezionare tra una vasta gamma di mercati presenti, le scommesse sportive online sono diventate a tutti gli effetti le migliori alternative per gli scommettitori in cerca di efficienza nella giocata e convenienza nelle quote e commissioni.

I giochi d'azzardo più apprezzati

Per quanto riguarda il gioco d'azzardo e i giochi casinò, dei 65 miliardi di euro precedentemente nominati ben 48,6 sono stati spesi nelle slot machine: questo dato dà una chiara visione di quale sia il gioco più apprezzato dagli italiani, anche se non è sempre stato così.

Se da una parte la digitalizzazione delle scommesse sportive ha semplicemente portato i giocatori "fisici" a giocare online, nel caso del gioco d'azzardo si è verificata una vera e propria campagna promozionale sul web a seguito della quale molte persone (che il gioco d'azzardo non l'avevano mai provato) hanno deciso di dare una chance a questo settore. É infatti utile ricordare che prima del 2019 il gioco d'azzardo (che non aveva ancora visto il proprio "boom" su internet) era ancorato in gran parte alle macchinette/slot fisiche su territorio nazionale: il numero totale delle slot legali e attualmente attive in Italia si attesta a 350 mila.

Questo numero, congiuntamente alla presenza di pochissimi casinò fisici, permette di comprendere la portata relativamente ridotta del fenomeno nel nostro paese prima dell'avvento dei casinò online. Vi sono dei motivi ben precisi per i quali il gioco d'azzardo online è divenuto così apprezzato.

Cosa rende il gioco online più conveniente?

La convenienza di giocare online è data da diversi fattori: dal punto di vista sociale, la possibilità di poter giocare mantenendo anonima la propria identità garantisce la protezione dell'utente dai giudizi di una società che ancora disprezza e condanna la pratica del gioco. Se la prospettiva adottata è invece di chi ricerca rendite maggiori, il gioco online mette a disposizione degli utenti un'ampia lista di bonus di cui è possibile usufruire, e che non vengono erogati dai casinò fisici. Di seguito verranno esposti quelli offerti più frequentemente.

Bonus giri gratuiti

I giri gratuiti o free spins sono bonus riscattabili per la sezione gioco d'azzardo inerente alle slot machine, e prevedono l'erogazione di un totale di giri effettuabili dal giocatore senza dover usare il denaro del proprio conto di gioco. In questo elenco sono presenti i casinò online con i bonus più convenienti.

Bonus primo deposito

Con il bonus sul primo deposito, i casinò online offrono una percentuale variabile della cifra depositata. Questa percentuale (solitamente non direttamente prelevabile) consente ai giocatori di poter effettuare puntate più "generose" senza dover investire cifre considerevoli di tasca propria. Questo bonus è soggetto a condizioni e limiti di giocata, esposti nei Termini e Condizioni dei casinò.

Bonus senza deposito

Con questi bonus, i casinò online incentivano i giocatori neofiti a provare più tipologie di giochi possibile. Il bonus consiste in una cifra bonus erogata a seguito dell'avvenuta registrazione. In questo caso non sarà necessario effettuare un deposito per riscattare il bonus, ma sarà tuttavia richiesto di utilizzarlo in successive giocate per poterlo prelevare.

Offerte settimanali

Molti casinò per invogliare i giocatori a effettuare l'accesso nel corso delle settimane propongo eventi specifici settimanali: solitamente gli eventi mettono a disposizione un ammontare di giri gratuiti fisso per alcune slot machine selezionate, oppure moltiplicatori di punti/denaro per le stesse. Agli eventi settimanali vengono aggiunti eventi stagionali e speciali.

Vip Club

A completare il quadro dei vantaggi presentato vi è la presenza dei VIP Club, offerti da diversi casinò online. Nei VIP Club i giocatori guadagnano punti, si sfidano in tornei e scalano la classifica per poter ambire ai vantaggi migliori offerti dal livello più alto offerto dal Club del casinò.