Addio a Enrico Rembado, il cordoglio dei Verdi finalesi: "Politico eccezionale, difese il territorio dall'avidità della speculazione edilizia"

"È stato un politico eccezionale in quanto, in un periodo di devastante cementificazione, difese il territorio dall'avidità della speculazione edilizia che deturpava il ponente savonese. Un sindaco che aveva intuito prima di altri come l'unica vera ricchezza della nostra terra siano la sua bellezza, la sua storia, il suo paesaggio che difese con grande impegno - dichiarano Simona Simonetti e Gabriello Castellazzi - Rembado ha lavorato costantemente per la salvaguardia degli antichi Borghi e fu lui ad iniziare il recupero e la valorizzazione dei sentieri storici, oggi molto frequentati".