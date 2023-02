La scrittrice Maddalena Canepa e il suo romanzo "Come una canna di bambù" ospiti del Biblioté a Spotorno

Sarà la scrittrice Maddalena Canepa l'ospite, sabato 18 febbraio a partire dalle ore 18, della rassegna "Biblioté" organizzata dal Comune di Spotorno nella Casa del Turismo (in via Aurelia 42) col suo romanzo "Come una canna di bambù".

Il racconto si muove nell’arco di tempo di tre mesi, la durata di un visto turistico in Giappone, per un cittadino italiano che ci racconta di Marta e del suo viaggio attraverso un luogo così distante ma allo stesso tempo affascinante capace di rivelarsi a lei disvelandole sfaccettature di se stessa. La presentazione ufficiale è avvenuta al Salone Internazionale del Libro di Torino, ad ottobre 2021.