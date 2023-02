Spotorno, una mostra fotografica per ricordare il partigiano "Brugo" a dieci anni dalla scomparsa

Al secolo Bruno Rossello, è stato tra i fondatori della sezione spotornese dell'associazione. Da giovane, all'età di 17 anni, entrò nella Resistenza col Distaccamento Grillo della Brigata Corradini - Divisione Gramsci, precisamente il 12 ottobre 1944.

Dopo la guerra, iniziò il suo impegno di attivo testimone della Resistenza. Oltre ad essere quindi stato storico presidente storico dell'ANPI locale, è stato anche organizzatore delle manifestazioni partigiane e delle lotte in difesa e per la realizzazione della Costituzione con la moglie rosa e i figli Franco e Mauro. Comunista, militante del PCI, antifascista intransigente, impetuoso, impegnato fino all’ultimo a diffondere i valori e i contenuti della lotta di liberazione, a lottare per una società più giusta. Esprimeva un attaccamento schietto e sincero verso l’ANPI come organizzazione permanente della Resistenza. “Sarò partigiano per tutta la vita”: questa sua frase è la sintesi di un’esistenza dedicata a quegli ideali che lo avevano portato tra le file della Resistenza a soli 17 anni.

La mostra fotografica, gentilmente ospitata dal Centro Ricreativo Spotornese che con l’occasione inaugura l’apertura dei locali, sarà fruibile dal 18 al 25 febbraio dalle 15 alle 18.