Superbonus, Toti: "Confidiamo in intervento del governo"

“Quello dei crediti fiscali relativi al Superbonus è un tema di stringente attualità e grande importanza, che riguarda decine di imprese in Italia ed in Liguria e rischia di incidere negativamente sul fondamentale percorso di riqualificazione energetica degli edifici, strategico in questa fase per quanto riguarda la transizione ecologica.



Confidiamo che, se verranno confermati i divieti di intervento da parte delle Regioni, nel caso le norme non consentissero questo tipo di operazione, il Governo individui una soluzione alternativa. Siamo ovviamente pronti al confronto, in particolare in Conferenza delle Regioni su questo tema così delicato, con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa. Nel frattempo, Regione Liguria prosegue il lavoro di approfondimento per poter procedere nella direzione dell’intervento, a meno che dal Governo non arrivi un’indicazione contraria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul tema dei crediti fiscali relativi al Superbonus.



A Toti replica il capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi.



“Eccoli qui in tutto il loro livore: una norma pensata per ridare ossigeno al settore dell’edilizia e contestualmente per permettere a migliaia di famiglie di rendere le loro abitazioni non solo più efficienti ma anche più sicure, è stata ulteriormente picconata tanto dalla compagine meloniana, quanto da quella leghista: non paghi di mettere il bastone tra le ruote alle Regioni, ora cancellano anche lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi”.