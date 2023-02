Samp, accordo club-giocatori per gli stipendi: bonifici inviati per scongiurare la penalizzazione in classifica

Le ultime ore in casa Sampdoria sono state particolarmente agitate con la società che, entro la scadenza del 16 febbraio, ha affrontato uno sforzo notevole per garantire il pagamento degli stipendi trimestrali dei propri giocatori.

L'impegno del Consiglio di Amministrazione unito alla collaborazione individuale di ciascun calciatore, però, secondo quanto trapelato da Corte Lambruschini avrebbe portato all'invio dei bonifici. Tuttavia, vista la grande quantità di pagamenti da effettuare, sarà necessario verificare che tutte le transazioni siano state ricevute entro la mezzanotte del 17 febbraio per evitare una penalizzazione di due punti in campionato.

I giocatori, dimostrando grande attaccamento alla causa blucerchiata, hanno accettato di rinunciare alla mensilità di dicembre definendo con la società un bonus che potrà essere erogato solo in caso di salvezza. Un accordo che dimostra come il team guidato da Dejan Stankovic sia pienamente convinto di poter ambire alla permanenza in massima serie.

Quagliarella, Audero, Gabbiadini, Rincon e Ravaglia nei giorni scorsi hanno incontrato la società per discutere della situazione, i senatori dello spogliatoio hanno confermato l'impegno di tutta la squadra nel supportare il club alle prese con le note difficoltà finanziarie.

Nel frattempo qualcosa si muove pure nell'ottica di implementare la rosa: Marios Oikonomou, difensore greco attualmente svincolato, ha già sostenuto le visite mediche. Nelle prossime ore sono attese novità sul perfezionamento del tesseramento, utile dopo la partenza di Colley e l'infortunio di Gunter. Oikonomou, classe '92, in carriera ha già militato in Italia con Cagliari, Spal, Bologna e Bari.