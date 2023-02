Albenga, all’Auditorium San Carlo il ponente savonese visto dal Rapporto Fondazione De Mari – Censis

Il savonese, inteso come i 69 comuni che lo compongono, è un territorio fortemente diversificato, con caratteristiche peculiari dovute sia alla conformazione geografica sia alla situazione socioeconomica. In quest’ottica, il ponente savonese, che può essere idealmente compreso tra i comuni di Finale Ligure e Andora e tutto il loro entroterra, ha specificità ben definite e una pluralità di soggetti che ne animano i diversi settori: ecco perché la Fondazione De Mari, dopo la presentazione ufficiale dello scorso ottobre a Savona, ha deciso di organizzare un secondo momento di approfondimento, questa volta dedicato al ponente savonese, sul rapporto commissionato alla Fondazione Censis, che nel corso del 2022 ha monitorato e analizzato diversi indicatori del territorio, contribuendo a creare una potenziale linea di azione comune sui possibili sviluppi del territorio savonese.

L’incontro, dal titolo “Realtà e prospettive della provincia di Savona e del suo ponente”, si è tenuto giovedì 16 febbraio all’Auditorium San Carlo di Albenga ed è stato guidato dal presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, e dalla direttrice della Fondazione, Anna Cossetta. Ad introdurre il convegno il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis e il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

”Abbiamo commissionato questo rapporto per orientare su base scientifica la nostra attività a sostegno dei bisogni del territorio e delle persone, con particolare attenzione allo sviluppo economico e sociale della provincia di Savona, che rappresenta il perimetro del nostro raggio d’azione – commenta presidente della Fondazione De Mari Luciano Pasquale -. Allo stesso tempo però, vogliamo che sia uno strumento fruibile alla nostra comunità, mettendolo a disposizione di tutti coloro che vorranno trarre da esso ispirazione per iniziative e progetti utili ad affrontare con efficacia e con spirito innovativo questo complesso momento di transizione che stiamo vivendo”.

“Giovedì è stato presentato alla città e agli operatori economici un prezioso documento commissionato dalla Fondazione De Mari alla Fondazione Censis, uno dei più rinomati centri di ricerca socioeconomica italiani – spiega il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Il report è una fotografia della nostra realtà e offre spunti per capire come orientarsi e le direzioni da prendere per sviluppare il nostro territorio, sia dal punto di vista economico che, aspetto non meno importante, culturale e sociale. Il Covid e la guerra in Ucraina hanno notevolmente modificato gli scenari sui quali gli Enti pubblici e i privati si trovano a operare. Ringrazio, quindi, la Fondazione De Mari per questo prezioso lavoro di monitoraggio e analisi del territorio di ponente, che ci offre importanti spunti di riflessione e ci aiuterà a indirizzare meglio iniziative e progetti per affrontare con spirito innovativo il particolare momento storico e socioeconomico che stiamo vivendo”.

In gallery il report completo.