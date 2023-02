Approvato il piano industriale di Albisola Servizi, Brizzo: "Crediamo fortemente nello sviluppo della società"

Giovedì 9 febbraio è stato approvato il piano industriale di Albisola Servizi srl, società partecipata al 100% dal comune di Albisola Superiore.

"Il nuovo piano è organizzato su tre fasi: una prima già portata a termine riguardava le valutazioni di fattibilità, nonché le linee guida connesse alle scelte organizzative e alle definizione degli ambiti di sviluppo, progettazione, programmazione di dettaglio ed attuazione dell’iter amministrativo ed operativo/ gestionale, necessario per addivenire alla dismissione del ramo d’azienda attualmente dedicato alla gestione integrata dei rifiuti (la cessione avverrà entro il 30 giugno 2023)", spiega l'assessore alle Partecipate di Albisola Sara Brizzo.

"La seconda fase in corso e appena approvata dalla maggioranza consiliare è invece finalizzata alla riorganizzazione e all'incremento degli ambiti di attività attualmente gestiti in rapporto di strumentalità rispetto al Socio Unico/comune di Albisola Superiore".

"Si prevede poi una terza fase, a completamento del piano, finalizzata a verificare la fattibilità dell’ampliamento della compagine societaria, anche in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15/03/2021, con la quale il comune di Albisola Superiore ha approvato il nuovo statuto della Albisola Servizi srl che consente l'accesso alla compagine sociale di altri soci pubblici e, conseguentemente, l’ulteriore sviluppo, nel medio periodo, della capacità produttiva della società".

"La necessità di dotare la società di un nuovo piano di sviluppo consegue ai previsti effetti che potrà avere sulla continuità aziendale la dismissione del ramo d’azienda dedicato alla gestione integrata dei rifiuti, oggi assorbente la quasi totalità dei volumi di attività della società. Nonostante la premessa ci preme sottolineare come questa amministrazione abbia fortemente voluto credere nello sviluppo della società, tanto da volerne predisporre le basi attraverso un processo di studio e predisposizione di piano industriale decennale dove anche nei numeri si trova conferma di sostenibilità della società, dove anche i numeri ci permettono di dare continuità alla società ed ai suoi lavoratori e dove appunto i requisiti essenziali del piano sono la sostenibilità finanziaria, la coerenza e l’attendibilità".

"Ci rammarica pensare, laddove come già detto le previsioni economiche peraltro prudenziali lo consentono, non ci sia unità di intenti di tutta la totalità del consiglio per salvaguardare posti di lavoro, nella maggior parte di cittadini albisolesi, e per garantire un servizio di qualità sul territorio che sarà concentrato su tre macro ambiti: l'ampliamento dei due cimiteri (Ellera e La Pace), servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico: edifici pubblici, viabilità veicolare e pedonale, e relative pertinenze, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica e gestione in concessione del fabbisogno di energia elettrica del comune, gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", conclude l'assessore.