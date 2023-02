Giustenice in festa: posata la prima pietra del nuovo polo scolastico (FOTO e VIDEO)

L'istituto sorgerà su un terreno in località San Lorenzo che il Comune ha acquistato e verrà affiancato da posti auto, da un parco giochi ma anche da un'area che ospiterà sentieri in grado di ampliare l'offerta outdoor della zona. Il costo complessivo dell'opera ammonta a tre milioni e 628 mila euro, finanziato in parte grazie ai fondi del Pnrr e in parte grazie a quelli comunali.

Un'opera molto importante per tutta la comunità del piccolo borgo dell'entroterra pietrese ma non solo: "Al suo interno vi sarà anche una sezione Primavera che potrà ospitare bimbi da tutto l'entroterra della Val Maremola - ha ricordato il sindaco Mauro Boetto - Come Amministrazione abbiamo sempre creduto nella nuova scuola, in un progetto che vedrà un edificio autoalimentato secondo le più efficienti normative attuali e, di conseguenza, diventerà elemento di richiamo".

Oltre alle aule, nella zona attigua al plesso verrà realizzato un parco giochi e, con la collaborazione dei carabinieri forestali, "percorsi natura per recuperare il patrimonio verde, ad uso non solo della scuola ma anche di tutti coloro che avranno il piacere di utilizzarli", ha aggiunto Boetto.

"Quando si poggia la prima pietra di un cantiere è festa per l'intera regione perché la scuola rappresenta la casa dei nostri figli, delle nuove generazione, di tanti insegnanti e operatori del settore scolastico che svolgono un ruolo straordinario" ha invece affermato l'assessore all'Edilizia regionale, Marco Scajola, ricordando l'investimento della Regione di oltre 20 milioni negli ultimi anni per il settore.

Un qualcosa destinato a diventare esempio a livello nazionale: "Potrebbe essere considerato un vero 'Piano Marshall' sulla scuola: l'edilizia scolastica per troppi anni purtroppo è stata fuori dall'agenda nazionale e questo è un errore perché bisogna investire sul futuro, e questo passa attraverso le scuole e i nostri ragazzi" ha chiosato Scajola ringraziando il Comune di Giustenice e tutte le amministrazioni che stanno presentando progetti in questo ambito.