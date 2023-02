Meteo: ancora un weekend primaverile, piogge rimandate alla prossima settimana

L'anticiclone atlantico sbarrerà ancora la strada alle perturbazioni almeno fino a giovedì prossimo, mantenendo temperature piuttosto miti fino ad allora. Rimandate ancora le piogge, ma si vede uno spiraglio per il prossimo fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 17 a mercoledì 22 febbraio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino possibili nebbie o foschie dense su pianure e vallate di Langhe e Monferrato. Nubi più cosistenti sulla Liguria con piogge deboli domenica sul levante e poi ancora qualche precipitazione nei giorni a seguire. Nuvolosità in aumento su Piemonte e Valle d'Aosta a partire da mercoledì. Tutto questo favorirà l'accumulo di inquinanti con una bassa qualità dell'aria.

Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni ma costantemente sopra la media almeno fino a martedì, soprattutto in montagna. I valori massimi saranno diffusamente tra i 14 e i 17 °C, in calo da mercoledì. In Liguria invece saranno leggermente più basse a causa della maggiore copertura nuvolosa. Minime che in pianura saranno generalmente fino 4/5 °C, ma in presenza di cielo sereno potranno ancora essere localmente negative, con gelate o brinate mattutine. Sulle coste liguri saranno comprese tra 8 e 10 °C.

Venti assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile, eccetto sulle zone alpine settentrionali dove ci sarà qualche raffica di Foehn domenica, e sull'alessandrino, dove soffieranno moderati venti di marino.

Tendenza successiva

Qualche cambiamento nell'evoluzione meterologica si comincia a vedere a partire da giovedì prossimo, per cui ci potrebbe essere un abbassamento delle temperature e una situazione da piogge/nevicate diffuse. Nei prossimi aggiornamenti capiremo se ci saranno conferme o meno.

