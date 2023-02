Borghetto S. Spirito, disagi in via De Amicis e zone limitrofe per una grossa perdita d'acqua (FOTO)

Pomeriggio di disagi a Borghetto Santo Spirito dove a causa di una grossa perdita è stata sospesa l’erogazione dell’acqua in via De Amicis e zone limitrofe. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Servizi Ambientali che dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a riparare la perdita.

"Sono state riaperte le saracinesche, quindi a brevissimo l’acqua tornerà a fluire in modo regolare e tutte le utenze torneranno a essere servite - ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa - Entro la serata anche il manto stradale verrà ripristinato e il tratto terminale di Via De Amicis verrà riaperto al traffico. Ringrazio i tecnici e gli addetti della Servizi Ambientali per aver risolto in pochissimo tempo un guasto importante limitando in maniera efficace sia lo spreco di un bene preziosissimo come l’acqua che i disagi per gli utenti".