Savona, continuano a colpire i ladri: furto nel Caffè Centrale Vip di piazza Mameli

Continuano a colpire i ladri nei bar di Savona. Dopo la spaccata avvenuta la scorsa settimana nel bar Monique tra via Manzoni e via Garassino e il tentato furto al "Risveglio" di via Nizza, nella notte i rapinatori si sono intrufolati nel bar Caffè Centrale Vip tra piazza Mameli e via Cesare Battisti.

Questa mattina la titolare all'apertura dell'attività si è accorta che qualcuno era entrato nel locale (era stato infatti rotto il lucchetto della porta) e che erano stati trafugati circa un centinaio di euro.