Albenga, la Wall Street English “regala” i propri spazi ai giovani scrittori del territorio

La Wall Street English di Albenga “regala” gli spazi della scuola ai giovani scrittori del territorio per permettere loro di presentare le proprie opere grazie all’iniziativa “An Evening With a Writer”.

Nella serata di ieri, 16 febbraio, si è svolto davanti ad un folto pubblico di appassionati di lettura il primo incontro con la giovane scrittrice ingauna Gloria Tubolino che ha presentato il libro “Che fatica essere me”, edito da BookRoad. L’incontro è stato preceduto da una presentazione in lingua inglese dedicata agli studenti della scuola. “Che fatica essere me” è stato scritto durante il periodo della pandemia ed è un romanzo che narra la storia di una 30enne alle prese con la vita di tutti i giorni, a volte frenetica, a volte surreale.

Entusiasta, la responsabile del centro Paola Greiner afferma: “È un vero piacere per noi trasformare la nostra scuola in un luogo di sempre maggiore aggregazione giovanile ed un riferimento per la vita sociale e culturale della nostra città e per questo siamo molto soddisfatti della grande partecipazione per questo primo incontro”.

Forti anche del successo di questo primo appuntamento, la direzione della scuola ha già previsto nelle prossime settimane nuovi incontri. "Per questa ragione invitiamo i giovani talenti nostrani a contattare la scuola per partecipare a questa iniziativa e a consultare sulle pagine social il calendario dei prossimi eventi dedicati al territorio e ai suoi scrittori", conclude la resposabile di Wall Street English.