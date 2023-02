L'oroscopo di Corinne dal 17 al 24 febbraio

ARIETE: Vi attende una settimana convulsa dove mantenere i nervi saldi rendesi obbligatorio al fine di non dare in escandescenze o perderci in serenità, ragion per cui non agitatevi, fate le cose con calma e fregatevene altamente di chi da voi la pensa diversamente. Da un fratello, cognato o cugino giungerà una novità, qualche single farà conoscenze interessanti mentre tra mal accoppiati la tensione imperverserà. Giovedì sarà di ottimo auspicio mangiare dei gnocchi!

TORO: La noia sarà un optional nel corso di una settimana che vi vedrà più fermentati del mosto… Dalla professione, ai sentimenti, dall’abitazione ai quattrini, non saprete da dove iniziare per star dietro a tutto, annessi degli alterchi nell’ambito della famiglia o della funzione svolta. Week end all’insegna dell’imprevedibilità, evento da festeggiare e manifestazione carnevalesca a cui aderire. Fastidi a gola, occhi, orecchie, naso o schiena. Domenica piena di curiosità.

GEMELLI: Dovrete impegnarvi al fine di variare lo status quo specie se non siete soddisfatti di chi vi attornia e dell’andazzo generale perché restando appollaiati sul trespolo dell’inerzia non concluderete un accidempoli! Ragion per cui datevi una smossa visto che le magiche stelline hanno in serbo per voi letizie, sorpresine, soddisfazioni ed ottimizzazioni. Fattibili nel contempo degli alterchi con una femmina ruffiana, uno scherzetto, ed un’incognita domenicale.

CANCRO: La pigrizia è un lusso che non vi potete permettere in un periodo così frenetico dal farvi paragonare ad una trottola che gira vorticosamente… Tra il lavoro, delle rogne spuntanti dal nulla, una funzione da portare a termine e degli spleen colpenti a tradimento, la quiete apparirà un miraggio ma, fortunatamente, in mezzo a tal tour de force troverete anche il modo di sollazzarvi e ritrovarvi con amici divertenti. Attenti solo a non esagerare col bere e col mangiare.

LEONE: Dimostrerete di essere all’altezza di qualsiasi compito vi venga affidato a patto che venga adeguatamente ricompensato sia moralmente che materialmente e poi lottate per un ideale, proclamate le vostre verità facendovi rispettare sia in casa che in ambito privato o professionale! Se la stanchezza imperversa staccate la spina, non fate le ore piccoline e distraetevi andando a vedere una sfilata o uno spettacolo carino e per scansare infreddature copritevi adeguatamente.

VERGINE: Nel corso della settimana il malumore imperverserà, un personaggio col suo ghigno beffardo stizzirà, un conoscente deluderà ed un versamento indignerà. Con Marte in aspetto di quadratura qualcosina non andrà secondo i piani prestabiliti oppure denoterete intoppi in ciò che pensavate di riuscire a concludere più in fretta. Presumili delle incavolature ed un acciacchino da non sottovalutare ma anche una sorpresa, un invito e un weekend allegrotto.

BILANCIA: Sensibili e percettivi avvertirete fortemente ogni minimo squilibrio interiore angustiandovi per questioni atte invece a pigliare una piega migliore… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire con chi vi sta accanto dei seccanti malintesi. Non da escludere scritti o bollette da verificare, una proposta allettante, un ritrovo ruspante e una chiamata da chi meno ve lo sareste aspettati.

SCORPIONE: Se indecisi tra due opzioni ascoltate la voce della saggezza e quella di chi, essendo più competente, saprà offrire ottimi spunti. La quadratura di Saturno suggerisce di rimandare decisioni, compere, investimenti, usare parecchia avvedutezza sulla strada e nell’uso di materiale tagliente. Vi capiteranno altresì cose strane o tratterete con gente più contraffatta di una maschera di carnevale… In compenso una novella riempirà il cuore di gioia. Leggeri sbalzi di pressione.

SAGITTARIO: Leggermente demotivati mancherete di sprint adagiandovi in un’inconcludenza motivata dall’essere stufi di lottare contro i mulini a vento o da una larvata insoddisfazione ardua da placare. Una donna indignerà, un soggetto terrà il musetto presentandovi il lato peggiore delle cose e una questione a sfondo materiale desterà apprensione però, in concomitanza col carnevale, succederà qualcosa preposto a risollevarvi il morale. Domenica allegorica e cene in vista.

CAPRICORNO: Il periodo, pur apparendo delicato, vi vedrà maggiormente sollevati: alcune matasse si stanno sbrogliando e la prigione psicologica in cui annaspavate si sta dischiudendo a favore di una visione più ottimistica dell’esistenza anche se l’ingerenza di un essere dall’umore variabile innervosirà ma ormai lo conoscete così bene dal non farci caso… Qualche nativo verrà invitato ad una tavolata o sfilata, altri riceveranno una risposta tanto attesa! Doloretti alle articolazioni.

ACQUARIO: Giove vi omaggia: approfittatene per sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, rivendicare diritti, riprendere un po’ di verve ed energia, accostarvi al compleanno con l’animo giusto! Un tipo che ben conoscete darà in escandescenze tirando fuori delle benemerite scemenze, economicamente dovrete sostenere delle spese ma un’entrata inusitata, un fuori porta, un regalino, un’occasione di divertimento vi ringalluzziranno.

PESCI: Ed ecco qui, pronta a risplendere sulle trascorse avversità, la magica Luna che, imbellettandosi e facendosi nuova il 20 febbraio nel vostro segno, spruzzerà sul cammino dei momenti piacenti, la mezza soluzione di un vecchio tormentone e un modo diverso di concepire alcune cose della quotidianità malgrado persista un vago senso di spossatezza e uno spizzico di indecisione verso una situazione che ancora non vi convince. Week end allegorico e simpatico.