Nuovo piano sociosanitario, +Cairo interroga il sindaco: "Ha inviato le richieste del territorio a Regione e Asl?"

"Il nuovo piano sociosanitario sarà a breve sui tavoli della Regione per l’approvazione. Davvero la Val Bormida non ha niente da chiedere che venga in esso inserito?". E' questa la domanda che si pone il gruppo di opposizione +Cairo.

"Abbiamo presentato un'interrogazione per sapere dal sindaco e presidente del distretto socio sanitario Paolo Lambertini quali iniziative urgenti sta assumendo rispetto alla Regione e all'Asl per giungere alla rapida predisposizione e approvazione del nuovo piano sanitario".

"Inoltre - prosegue - chiediamo se ha inviato a Regione e Asl le richieste per il territorio che governa affinché nel piano sanitario regionale vengano contenuti i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale, che consentano di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni in Val Bormida".

"Infine - concludono dal gruppo +Cairo - quali iniziative ha intenzione di assumere nei confronti dei responsabili della Direzione generale della programmazione sanitaria da cui dipende la predisposizione del piano sanitario".