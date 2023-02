Torna l'atmosfera del Carnevale a Vado: domenica 19 febbraio diverse iniziative al Molo 8.44

Torna l’atmosfera gioiosa del Carnevale a Vado Ligure: al Molo 8.44 è tutto prontioper far trascorrere giornate spensierate in maschera ai piccoli ospiti dello shopping center.

Domenica 19 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 truccabimbi, sfilata di Carnevale tra i negozi, giochi di ToySuper e per finire babydance.

Dalle 15 alle 18 di martedì 21 febbraio, invece, si alterneranno truccabimbi, palloncini modellabili, giochi musicali e pentolacce per divertirsi insieme in allegria.

E per mamma, papà e i nonni? Tantissime occasioni li attendono nei negozi per non tornare a casa… a mani vuote. Il Molo è per tutti e per tutta la famiglia.