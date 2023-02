Efficientamento energetico, la Regione al lavoro per un bando dedicato alle imprese

"Oltre al bando da 3,8 milioni di euro dedicato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, che sarà attivo dal 7 al 14 marzo, siamo al lavoro per aprire già dai prossimi mesi quest'opportunità anche alle imprese". Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo Economico e all'Energia Andrea Benveduti, in occasione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico.

"Ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti è un obiettivo che seguiamo da tempo, come amministrazione regionale, con iniziative mirate di finanziamento, che hanno già dato un concreto sollievo a fronte della recente impennata dei prezzi energetici - ricorda Benveduti - Con la nuova programmazione comunitaria Fesr 2021-2027 continueremo su questa strada e destineremo complessivamente circa 190 milioni di euro su questo filone, partendo da queste due misure che aiuteranno il pubblico e il privato a produrre meglio e a consumare meno. Senza dimenticare, il supporto che offriremmo in tema di investimenti in rinnovabili e nel favorire la costituzione delle comunità energetiche in Liguria".