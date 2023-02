Samp, con il Bologna per la svolta. Stankovic: "Ci servono il gol e la vittoria"

"Ci servono il gol e la vittoria". Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, dimostra di avere le idee chiare alla vigilia della sfida che vede i blucerchiati ricevere al "Ferraris" il Bologna (ore 15.00, arbitro Irrati di Pistoia).

Il pari con l'Inter ha alzato il morale della truppa, ma non è certo tempo di crogiolarsi sugli allori: "Alle spalle abbiamo una buona settimana di recupero e di lavoro - ha confidato il tecnico serbo - Il Bologna? Siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita è importante. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tanto".

Due pareggi consecutivi e un netto miglioramento delle prestazioni hanno caratterizzato le ultime uscite della Samp: "Dal 4 gennaio abbiamo messo in pratica un lavoro che è in netta crescita - ha spiegato a tal proposito Stankovic - dobbiamo soltanto segnare, ma siamo sulla strada giusta. L’ultima partita è stata la dimostrazione di ragazzi sempre pronti, sono molto fiero di loro. Sono un gruppo unito, sono tutti titolari: non ci si salva se non tutti insieme. I tifosi? Quando dico insieme vale anche per loro, insieme per cambiare, insieme per risalire la classifica e avere tranquillità di lavorare ancora più duramente".

Sono 23 i convocati per la sfida odierna, da segnalare il ritorno a disposizione di Manuel De Luca e la prima volta in blucerchiato di Marios Oikonomou. Il tesseramento del difensore greco è stato ufficializzato nella giornata di ieri, indosserà la maglia numero 5. Non saranno della contesa invece Andrea Conti, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Gerard Yepes.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Kyriakopoulos; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Soriano.

Allenatore: Thiago Motta.