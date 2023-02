Sampdoria, altro harakiri nel finale: il Bologna strappa i tre punti al 90’, per i blucerchiati il “Ferraris” resta ancora un tabù

C'era una volta il fortino blucerchiato del "Ferraris"...

La maledizione contro le squadre di medio-bassa classifica colpisce ancora una volta la Sampdoria: la squadra di Stankovic ritrova finalmente il gol davanti al proprio pubblico dopo ben cinque mesi di astinenza, ma è un semplice dato statistico che rende ancora più amaro l'epilogo dell'anticipo di campionato contro il Bologna.

Vince 2-1 la squadra di Thiago Motta, sbarcata al "Ferraris" senza particolari ambizioni, ma che ha saputo capitalizzare alla grande le poche occasioni create dalle parti di Audero. Una rasoiata di Soriano al 27' e il grande gol di Orsolini allo scadere, bravo ad insaccare la sfera sotto l'incrocio dei pali dopo un perfetto contropiede.

Eppure le occasioni per portare a casa i tre punti le ha avute la Sampdoria, protagonista di una prestazione a strappi nonostante la solita buona dose di volontà, specie nel secondo tempo: due rigori nel giro di tre minuti, a cavallo del 70', ma solamente uno quello realizzato da Sabiri, glaciale sul primo concesso per fallo di Lucumì su Gabbiadini, ma ipnotizzato da Skorupski pochi istanti più tardi su quello assegnato per fallo di mano di Aebischer.

Non è bastato stravolgere la squadra a partita in corso: difesa a quattro, Gabbiadini unica punta dopo l'uscita di Lammers al 46' e il debutto di Jesè, tutte mosse che alla fine non hanno portato punti ai blucerchiati.

Festeggia il Bologna, piange la Samp, con Stankovic nuovamente incredulo davanti alla propria area tecnica, esattamente come quindici giorni fa nella trasferta di Monza. E la classifica adesso fa davvero paura.

Il tabellino:

SAMPDORIA – BOLOGNA 1-2 (68’ Sabiri rig. - 27’ Soriano, 90’ Orsolini)

Formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (46’ Rincon), Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance (65’ Sabiri), Winks, Augello (46’ Murru); Djuricic; Gabbiadini (77’ Jesè Rodriguez), Lammers (46’ Zanoli)

A disposizione : Turk, Ravaglia N., Oikonomou, De Luca, Ilkhan, Quagliarella, Paoletti,

Allenatore : Stankovic

BOLOGNA (4-2-3-1); Skorupski; Posch (41’ Kyriakopoulos), Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten (80’ Medel), Dominguez (80’ Moro); Orsolini, Ferguson, Soriano (66’ Aebischer); Barrow (80’ Raimondo)

A disposizione : Bardi, Ravaglia F., Lykogiannis, Pyythia, De Silvestri