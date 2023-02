Albenga, cuccioli senza vita in un sacchetto: macabro rinvenimento in via Isonzo

Macabro rinvenimento nella mattinata di ieri (18 febbraio, ndr) ad Albenga dove, tra le auto parcheggiate in via Isonzo all'angolo con via Adige, un negoziante ha rinvenuto un sacchetto di plastica che lo ha insospettito.

Spostandolo, l'involucro si è aperto ed è apparsa una scena raccapricciante agli occhi dell'uomo: i corpi di due cuccioli, pare nati da poco, senza vita probabilmente a causa di asfissia o del freddo, abbandonati con una soluzione crudele.