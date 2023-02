Loano, auto perde il controllo e finisce sul marciapiede investendo madre e bambino

Attimi di panico nel pomeriggio odierno, intorno alle 16, a Loano quando un'auto che stava percorrendo via Stazione Vecchia è sbandata, per cause non ben chiarite, finendo sul marciapiede e travolgendo una mamma col suo bambino che stavano transitando a piedi.

Fortunatamente la donna di 39 anni e il figlio di 9 anni non hanno riportato gravi conseguenze. A soccorrerli sono stati i militi di Pietra Soccorso, della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e il personale medico dell'automedica Sierra 2 che li hanno accompagnati in codice giallo al Santa Corona. Anche l'autista del mezzo è stato ricoverato nel nosocomio pietrese e trasportato dalla Croce Bianca di Borgio, seppure in codice verde.

Sul posto intervenuta anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e accertare la dinamica del sinistro e le precise responsabilità, mentre i vigili del fuoco hanno riportato l'auto sulla sede stradale e verificato le condizioni di sicurezza del luogo dell'incidente.