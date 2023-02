L’albisolese Claudia Basso campionessa di poesia enigmistica

L’albisolese Claudia Basso, ex maestra ora in pensione e autrice pluripremiata in diverse occasioni per i suoi lavori di poesia enigmistica, ha ottenuto una nuova affermazione nazionale aggiudicandosi il primo posto per il campionato indetto dalla storica rivista specializzata La Sibilla.

L’esito del campionato, pubblicato sul primo numero del 2023 appena uscito, si basa sugli elaborati pubblicati nell’intero anno 2022 e il traguardo raggiunto è ancora più degno di nota considerando la partecipazione degli autori più importanti del settore nell’intero panorama italiano.

Infatti, la rivista La Sibilla, nata a Napoli ne1975 da un’intuizione di Guido Iazzetta, che tuttora la dirige da Milano, annovera tra i suoi collaboratori gli esponenti più illustri dell’enigmistica classica moderna e vanta, tra gli altri, l’attiva partecipazione di Paolo Conte e Roberto Vecchioni.

"La medaglia d’oro viene assegnata a Zoe di Albisola, autrice capace di proporre con continuità ottimi elaborati dal timbro originale e dallo stile riconoscibile per la delicatezza del tratto. La tecnica enigmistica è messa al servizio dei diversi soggetti apparenti, in alcuni casi innovativi nella nostra letteratura, i quali trovano ispirazione nel quotidiano e attingono, talvolta, dallo scrigno intimistico dei ricordi e degli affetti" si legge nelle motivazioni con cui le è stato assegnato il premio.

L’autrice albisolese, che firma i suoi lavori con lo pseudonimo di Zoe di Albisola proprio per rimarcare il legame inscindibile con il territorio natio, collabora da diversi anni con La Sibilla e con La Settimana Enigmistica.

Una curiosità relativa allo pseudonimo adottato: Zoe era il nome della piccola barca di suo padre, anch’egli albisolese, con cui si godevano lo splendido mare di Capo negli anni Cinquanta e Sessanta.

I soggetti trattati nei componimenti poetici traggono spesso ispirazione dal territorio del Savonese: su La Sibilla ricordiamo, infatti, l’enigma intitolato “La barca di mio padre” del 2020 e l’altro enigma “Il Castellaro di Albisola Superiore” pubblicato nel 2021. Sempre in quest’anno, è stato pubblicato l’enigma “18 marzo: festa patronale a Savona”, classificatosi al secondo posto del concorso nazionali di enigmi indetto da La Sibilla.