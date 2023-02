Le Chiacchiere: storia e ricetta del dolce simbolo del Carnevale

Ogni Regione ha una propria versione del dolce tipico delle feste in maschera, con tanto di ricetta e variazione di nome: se a Napoli si chiamano Chiacchiere, in Piemonte ed in Liguria le conosciamo come Bugie, in molte zone vengono chiamate anche Gasse (nella zona di Alessandria), Risòle (a Cuneo) oppure Gale o Gali (a Vercelli e Novara). A Roma e nel Lazio diventano Frappe, in Toscana si chiamano Cenci, in Abruzzo Cioffe, nelle Marche Sfrappe, mentre a Bologna Sfrappole. Ma non solo. Oltre a questi termini ne esistono altri: Fiocchetti in Romagna, Intrigoni in Emilia, Testi di Turchi in Sicilia, Guanti in Calabria, Cunchielli in Molise, Galani in Veneto, Cròstoli o Grostoli in Trentino e Friuli, Lattughe a Mantova e Brescia, Merveilles in Valle d’Aosta e in Sardegna Maraviglias (nome più che azzeccato).