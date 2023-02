Professionisti e call center: aspettative realistiche e pretese inopportune

Cari Lettori, tutti noi abbiamo sempre più l’abitudine di utilizzare gli strumenti tecnologici per la ricerca e l’acquisto di beni e servizi e, sovente, lo facciamo anche in orari “strani” cioè nei nostri momenti liberi o quando ravvisiamo di avere una necessità o un desiderio.

Tutto ciò è una grande comodità e siamo ormai un po’ “viziati” dal poter prenotare un albergo o un aereo anche nel cuore della notte o acquistare un paio di scarpe domenica sera mentre digeriamo la cena…

Queste abitudini talvolta ci portano, inconsapevolmente, ad eccedere nelle nostre pretese: infatti mentre è normale pensare di acquistare un “bene finito” (come un vestito o una pentola) o un servizio “standard” (un soggiorno in albergo, un biglietto del treno…) anche in orari inconsueti, grazie a un servizio automatizzato di vendita, è meno logico pensare di acquisire un servizio personalizzato (come una terapia odontoiatrica) di sabato a mezzanotte…

Ciò che offriamo, ad esempio, con il network de “Il Dentista dei Bambini”, è di prendere contatto via web per prenotare una visita dal dentista pediatrico ed essere poi richiamati, cosa che tutti noi ci premuriamo di fare alla riapertura dello studio.

Succede però sovente che, ormai abituati ad avere risposte immediate (anche nottetempo…) dai vari negozi robottizzati, ci si aspetti che ciò possa avvenire anche con i professionisti (avvocati, medici, psicologi…) non pensando che si tratta di persone che hanno orari di servizio “normali” come tutti noi (salvo, ovviamente, i pronto soccorso… ma parliamo di strutture diverse e che presuppongono un’organizzazione differente da quella di uno studio professionale!).

Capita quindi che l’utente rivolga richieste a più studi, guidato dal desiderio compulsivo di avere una risposta immediata, anziché da quello razionale di cercare il professionista più adatto a risolvere il proprio problema!

Ora io posso capire l’esigenza di un consiglio urgente in una persona che ha il mal di denti (per questo motivo il telefono del mio studio ha un trasferimento di chiamata per fornire assistenza anche fuori orario…) ma per prenotare una visita di controllo o una seduta di igiene professionale forse si può anche attendere il lunedì mattina, senza dover effettuare nel frattempo 4 prenotazioni on line, cosa ne dite? Se uno ha bisogno di un rilievo di un terreno dal geometra ci va in orario di lavoro e se vuole cambiare un rubinetto difficilmente immagina che l’idraulico possa andare da lui la domenica pomeriggio… come dicevamo si tratta di “servizi personalizzati offerti da un professionista”… non di “prodotti standard già pronti per la fornitura”!

Quindi, se desiderate essere seguiti da qualcuno che vi conosce e che sa come prendersi cura di voi (poiché lo fa da tempo), concordate terapie e controlli direttamente con il vostro dentista e non pretendete di acquistare la sua assistenza come se fosse una maglietta su Ebay! Organizzare con lui gli interventi di prevenzione vi aiuterà ad evitare la maggior parte delle urgenze… e saprete sempre con chi avete a che fare!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova