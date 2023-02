"Pedonalizzazioni, così no!". A Savona scatta la raccolta firme del Movimento 5 Stelle

Non si arrende alla bocciatura dell'ordine del giorno presentato nell'ultimo Consiglio Comunale il gruppo del Movimento 5 Stelle di Savona. E così, dopo un'accesa discussione a Palazzo Sisto, la richiesta di rivedere il provvedimento di pedonalizzazione del centro cittadino è sceso letteralmente tra le strade del capoluogo.

Proprio in corso Italia, nel cuore della Città della Torretta e della polemica, dove nella giornata di ieri (sabato 18 febbraio, ndr) è stato allestito il banchetto (come già fatto da parte della Lega una settimana prima) per raccogliere le firme per la petizione contro la chiusura completa non solo dell'arteria centrale ma anche di alcuni tratti stradali non lontano raccogliendo inoltre alcune proposte di mobilità cittadina.