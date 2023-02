Carenza di medici, ad Albenga per il turno di notte pronta una gara per i privati

Il servizio di guardia interdivisionale medica notturna dell'ospedale Santa Maria di Misericordia verrà affidato, tramite bando di gara, ai privati per "assicurare i livelli essenziali di assistenza che siamo chiamati a garantire".

E' questo uno degli ultimi atti firmati dall'ormai ex direttore generale di Asl2 Savonese, Marco Damonte Prioli, che appena venerdì scorso 17 febbraio ha dato l'ok alla proposta di delibera giunta dal settore "Economato e Logistica" dell'azienda sanitaria provinciale, chiamata ormai da tempo a fare i conti con la carenza di personale che sta colpendo la sanità italiana.

Nel biennio '21-'22 sono infatti venute meno nel nosocomio ingauno ben 13 unità di personale medico adibito ai servizi di emergenza-urgenza; e non sono finora servite le azioni intraprese per consentire il ripristino dell’attività ordinaria con risorse interne: bandi o avvisi per il reclutamento di prestazioni aggiuntive di dirigenti medici in servizio, concorsi pubblici o l'attingere da graduatorie concorsuali con altri ospedali hanno avuto "esito negativo e/o ampiamente insufficiente rispetto alle attese" dicono dall'azienda.

E' stata vagliata anche la soluzione interna, con l'impiego di personale già attivo in altre strutture del ponente, ma l'impegno al Santa Corona, sia nel Pronto Soccorso notturno (dove da oltre un anno operano già alcuni privati) sia nella normale turnistica, dei dipendenti rende impossibile la soluzione.

Così l'Asl2 ha deciso di impiegare 380mila euro di risorse per un servizio richiesto di 12 ore al giorno dalle 20 alle 8 quotidianamente, festivi inclusi, quantificando a base d’asta un costo orario pari ad 85 euro.