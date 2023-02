Genoa, ritorno in Emilia per non sbagliare ancora in trasferta. Col Modena è un'altra gara da bivio

Perseverare nella quotidianità, nel lavoro e inseguire i propri sogni. Parte con questa missione, ovvero quella di dare un colpo di spugna alla penalizzazione di un punto arrivata in settimana per la questione Irpef e tornare ad allungare sulle inseguitrici, il Genoa di Alberto Gilardino, atteso nel pomeriggio a Modena (ore 16.15, arbitro Mariani) in una gara che ha di nuovo il gusto del bivio.

Di nuovo perché "appena" quattordici giorni prima il Grifone, nell'ultima trasferta sempre in terra emiliana, avrebbe potuto sfruttare il calendario e i risultati dagli altri campi per consolidare il secondo posto. All'ora Criscito e compagni non riuscirono nel loro intento con una delle peggiori prestazioni stagionali, stavolta la musica dev'essere ben diversa.

Innanzitutto perché anche stavolta, come d'altronde contro il Palermo, l'avversario è in un ottimo momento di forma, a un passo dai play off; poi perché certi treni è meglio non lasciarseli sfuggire troppe volte. E questo Alberto Gilardino lo sa: "Sono forti sulle seconde palle e molto concreti. Quindi dovremmo affrontare la partita con grandissima determinazione, fiducia e consapevolezza. Col Palermo abbiamo dimostrato di essere squadra vera, giocando un buon calcio soffrendo quando c'era da soffrire ma anche imponendo il nostro gioco quando potevamo".

Al seguito i rossoblù avranno ancora una volta un grande numero di tifosi (sugli spalti del Braglia è previsto il record stagionale di presenze), mentre il tecnico in campo potrebbe ritrovare Vogliacco e Criscito, fondamentali nell'ottica delle squalifiche che hanno colpito Hefti e Haps.

In campo si dovrebbe quindi vedere nuovamente schierato, al netto delle assenze sull'esterno di sinistra, il 4-3-2-1 di settimana scorsa: "Ci sono tante variabili all'interno di una gara e possibilità di utilizzare i giocatori, le soluzioni in campo possono essere modellate sia inizialmente che a partita in corso - ha detto Gila - L'idea è di non cambiare molto rispetto alla partita precedente".

PROBABILI FORMAZIONI

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Silvestri, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Falcinelli, Tremolada; Bonfanti. Allenatore: A. Tesser

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Boci; Sturaro, Badelj, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: A. Gilardino