Regione Liguria e Monaco sempre più vicine: oggi l'incontro con l’ambasciatore italiano presso il Principato

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al vicepresidente e assessore al Marketing territoriale Alessandro Piana e l’assessore con delega ai rapporti con i frontalieri Marco Scajola, ha incontrato oggi l’ambasciatore italiano presso il Principato di Monaco Giulio Alaimo, che ha ricevuto in dono una bandiera ufficiale di Regione Liguria. Al centro del colloquio la volontà di instaurare rapporti di sempre maggior collaborazione con la vicina Monaco, luogo di lavoro per molti frontalieri liguri, simboleggiata dalla partecipazione di Regione Liguria, il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, alla tradizionale celebrazione organizzata dall’ambasciata italiana a Monaco. All’incontro era presente anche il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzolo che, in autunno, celebrerà il gemellaggio con il Principato.



“È stato un piacere ospitare nei nostri uffici l’ambasciatore italiano nel Principato di Monaco Giulio Alaimo con cui abbiamo definito la presenza di Regione Liguria alla tradizionale celebrazione del 2 giugno che l’ambasciata organizzerà per la Festa della Repubblica – dichiara il presidente Toti –: sarà una straordinaria occasione per promuovere e dare visibilità ai prodotti e alle eccellenze liguri. Inoltre, il colloquio è servito anche per parlare del gemellaggio del prossimo autunno tra Dolceacqua e il Principato di Monaco, una terra molto legata al Ponente ligure e a tutta la nostra regione per motivi storici, geografici, turistici ed economici. Lo dimostra anche l’alto numero di frontalieri liguri che, lavorando a Monaco, alimentano ogni giorno il rapporto di vicinanza ed amicizia tra questi due territori, arricchendoli dal punto di vista produttivo e culturale”.