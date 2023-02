Rigenerazione urbana, 100 milioni di euro per migliorare la qualità dell’abitare senza aumentare i metri cubi di cemento (foto e video)

“Regione Liguria negli ultimi sette anni ha indicato tra i principali obiettivi quello della rigenerazione urbana, con la finalità di restituire ai cittadini luoghi che versavano in stato di degrado o abbandono”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del convegno “Rigenerazione Urbana: oltre il passato la nuova Liguria” che si è svolto questa mattina al Palazzo della Borsa di Genova.

D’accordo con l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, il governatore ha poi proseguito spiegando come la finalità ultima sia quella di restituire ai cittadini una migliorata qualità abitativa, l’assetto urbanistico e paesaggistico senza però aumentare i metri cubi di cemento.

Di fatto, quindi, un progetto che prende le mosse dalle preesistenze e che vuole prima di tutto partire dall’edilizia già presente.

Il convegno è stata anche l’occasione per fare il punto su quanto fatto in questi anni con la realizzazione di opere per più di 100 milioni di euro.

Al convegno ha partecipato anche il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi che ha spiegato: "Abbiamo bisogno di rigenerare i tessuti urbani e di rigenerare quelle parti che sono state per decenni aree in cui non c’è una vera e propria tutela culturale o storico ma ci sono delle norme che bloccano le rigenerazioni delle città. Operazioni come quelle fatte a Berlino in Italia sarebbero stato impossibili. L'altro tema è quello di avere una legge che consenta di costruire con costi che non siano enormi e che permetta di utilizzare materiali di demolizione e la possibilità di poter ricostruire su quello che si è demolito”.

Ancora, il governatore della Liguria ha aggiunto: “E’ un tema fondamentale per il nostro territorio perché è particolarmente fragile e particolarmente bello. L’urbanistica, così come il paesaggio, la natura, l’arte, la qualità delle nostre città, dei nostri insediamenti, sono strategici per lo sviluppo sia per quanto riguarda i grandi lavori pubblici e tutto quello che si sta facendo ma anche più in generale per tutta la transizione ecologica che dobbiamo fare come il risparmio di suolo, il recupero di suolo consumato, mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, tutti lavori su cui la regione si è impegnata in modo potente negli ultimi sette anni. Basti pensare ai grandi cantieri della città di Genova, alle difese costiere seguite alla mareggiata, al recupero di quartieri. E’ stato fatto un lavoro importante di programmazione, di messa in sicurezza.

Scajola: Nel 2018 abbiamo lanciato una legge sulla rigenerazione urbana, una delle prime regioni in Italia a legiferare in questa materia per permettere ai comuni di fare preziosi interventi. Dal 2020 abbiamo iniziato a finanziare concretamente progetti comunali e non solo per piccoli comuni ma anche per grandi realtà, pensiamo a Genova con la grande opera dell’Ennebique, Begato, la riqualificazione del waterfront di La Spezia, i grandi interventi dell’Imperiese. Un’operazione a 360 gradi di qualificazione urbana. In un anno abbiamo finanziato circa 80 interventi su tutto il territorio ligure, stiamo parlando di cifre che in questo momento si aggirano intorno ai 20 milioni di euro più i 90 milioni e più che abbiamo preso anche con il PINQUA. Questo porta cantieri e lavoro alle imprese e sappiamo quanto ce ne sia bisogno. La Liguria Sta cambiando volto”.