Covid, oggi si celebra la terza Giornata Nazionale del Personale Sanitario

Promossa dal regista Ferzan Ozpetek e dal paroliere Mogol, la Giornata Nazionale del Personale Sanitario - scrive l’Ansa - è stata istituita nel novembre del 2020 "per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus" e vuole anche ricordare i 500 medici, paramedici e volontari caduti sul fronte del Covid.

Nella giornata di oggi mi parte giusto pubblicare un testo che mi ha commosso, così come l’incontro con la persona che lo ha scritto. Si intitola “Le mie lacrime asciutte”. L’autrice è la dottoressa Patrizia Carnio di Milano.

In poche pagine racconta come la pandemia le ha rubato Enrico, suo marito e collega, mentre entrambi cercavano di salvare altre vite.

“Le mie lacrime asciutte” è stato letto in pubblico dall’autrice, al teatro Chiabrera di Savona, nel corso dell’ultima edizione del Premio Cronin (il concorso, ideato da Marco Lovisetti – che premia i medici scrittori) che nel 2022 ha dedicato la sezione - "Lettere dal Covid" - agli scritti dei medici che avevano combattuto la pandemia.

Da “Le mie lacrime asciutte”.

“Domenica mattina; dopo colazione Enrico ed io ci accingiamo ad espletare qualche incombenza domestica. L'appartamento non è grande , ma noi lavoriamo, entrambi medici, lui in pensione ma ancora in attività, io specialista ambulatoriale e in questi mesi preferiamo fare da soli, del resto i figli sono grandi , non vivono con noi , possiamo farcela. Ci dividiamo le stanze, lui nella nostra camera , dopo aver rifatto il letto, inizia a spolverare : libri, TV, Kindle, oggetti van . Poi qualcosa cade e si rompe, vado a vedere di cosa si tratta con già sulla bocca un piccolo rimprovero. ‘Ecco , fai le cose di fretta, sei disattento’, ma mi blocco, Enrico è attonito e fermo ‘scusa’ mi dice, ‘non so come ho fatto, cosa è successo, mi è caduta dalle mani’. È una maschera veneziana di ceramica a cui lui attribuiva un significato particolare, una sorta di portafortuna, donatagli da una anziana paziente. Cerco di tranquillizzarlo, succede, ma lui ha uno sguardo strano, anche più tardi, in piedi, si ferma mentre passa l'aspirapolvere. ‘Cosa c'e Enri?’ chiedo con un filo di apprensione. ‘Mi sento strano’ mi dice, ‘sono stanco’. Si siede sul divano, Enrico è portatore di pace - maker , si stanca più facilmente, e già successo altre volte. Gli sento la fronte, è fresca, respira bene, non ha tosse. Dieci minuti dopo è quello di sempre, è ora di pranzo e poi un riposino. Al risveglio è ancora stanco, insisto perché controlli la temperatura anche se lui non vuole. Domani sarà in studio e in questi mesi durante i quali molti ambulatori hanno sospeso l’attività, lui non molla e lo aspetta una giornata intensa. Finalmente misura la febbre: 37,5; Tachipirina e in breve la temperatura torna nella norma. Enrico dice che è solo stanchezza, ma per sicurezza rimandiamo i suoi e i miei appuntamenti del giorno dopo. Siamo spaventati, abbiamo paura ma non riusciamo a dircelo, siamo sempre stati attenti, disinfezione, mascherine anche in estate al mare, niente spiaggia, niente ristorante, solo passeggiate al mattino presto e sole sul terrazzo, lui è più fragile, non vogliamo correre rischi. Adottiamo altre misure, camere separate, mascherina anche in casa, cena in momenti separati. Che tristezza! Tra due giorni è il suo compleanno. Notte insonne per tutti e due, ma sento che non tossisce e questo un po’ mi tranquillizza. Al mattino niente febbre, chiamo comunque la nostra dottoressa, ci consultiamo e lei avvia la procedura per il tampone. Tutto abbastanza tranquillo fino al pomeriggio, poi la febbre sale e da lì il susseguirsi degli avvenimenti è veloce: tampone positivo, trasporto in Ospedale, diagnosi di polmonite bilaterale e ricovero. E' l’ultima volta che lo vedo , si è lavato, vestito, camicia azzurra e maglioncino di cachemire, è sempre bello, esce con le sue gambe, triste e un pe curvo e io non posso neanche abbracciarlo! Tristi e stanchi anche i lettighieri, ‘che palle signora!’ si lasciano scappare, ‘ricominciamo!’ Avviso i ragazzi, uno vive lantana, l'altro deve assentarsi per lavoro per qualche giorno e non vuole partire. Cerco di tranquillizzare lore e me stessa, è curato, ha superato altre polmoniti, supererà anche questa. Io sono in isolamento perché contatto stretto, sto bene fisicamente (il mio tampone risulterà negativo), ma ho tempo per pensare: ricordi, momenti belli, altri più difficili e una domanda a cui non riesco dare una risposta: dove l'ha preso sto' virus, stiamo sempre insieme tranne le ore di lavoro, lui non si è risparmiato e sento un moto di rabbia verso di lui e verso le pazienti che anche in ospedale continuano a scrivergli, un po’ per sostenerlo, ma in qualche caso anche in maniera inopportuna per sottoporgli esami e chiedere terapie come se fosse tutto normale.

Penso che la sua disponibilità sia nobile, ha sempre interpretato il lavoro di medico come una missione, ma ora tutto questo lo sta strappando alla sua famiglia, a me,ai suoi figli, le prime persone di cui dovrebbe avere cura. Mi vergogno per quello che provo, anch'io sono medico, anch'io mi dedico con devozione ai pazienti e alla professione, ma in questi giorni riesco solo a pensare che potrebbe non farcela (i colleghi che lo hanno in cura nil hanno prospettato da subito la gravita della situazione). Intanto Enrico sta male ma combatte, sopporta maschera, crisi respiratorie, fa fatica a parlare e poi anche a scrivere messaggi e questo lo fa per noi, per tornare a casa, per esserci al matrimonio già programmato di nostro figlio.

Ho smesso di raccontare, ho preso una paura, troppa sofferenza nel ripercorrere quei momenti. Sono passati 8 giorni dal ricovero. Dovrei far pervenire il cambio di biancheria ma Enrico mi scrive di non muovermi, forse lo intubano e quindi non serve. In effetti la dottoressa mi chiama, mi addolcisce un po’ la pillola, dice che 6 per far riposare i polmoni, per non dover intervenire d'urgenza, che è meglio una decisione presa con calma e programmata. Mi passano Enrico al telefono, gli tolgono la maschera per pochi minuti affinché possiamo salutarci. Lui fa fatica, solo poche parole, io cerco di infondergli coraggio e mi faccio sentire tranquilla e sicura, so che ha paura di non svegliarsi , e stato sempre cosi , per ogni anestesia a cui ha dovuto sottoporsi. Poi il suo ultimo messaggio... Spero di riabbracciarti... Ecco, mi fermo qui perché qui sono finiti i nostri contatti. Nei giomi successivi ho sentito solo il rianimatore dell'Ospedale in fiera che ha cercato di prepararmi al distacco. Infine una videochiamata mentre Enrico ci sta lasciando. Di quella videochiamata ricordo lo strazio di parlare al compagno della mia vita che non mi vede e non mi sente e alla presenza di estranei che ascoltano le mie parole spezzate. Non riesco a dire granché, spero solo che non stia soffrendo , che il buio non sia troppo profondo. L'ultima immagine che conservo è di come sei bello, con quel ciuffo un po’ scompigliato di capelli sulla fronte come piace a me.

Ancora una pausa nel racconto, ancora non è finita questa terribile giornata. Enrico ci ha appena lasciati, io sono in ambulatorio, le colleghe e il personale mi sono accanto; non ho voglia di tornare a casa, spero che i ragazzi arrivino prima di me cosi qualcuno mi aprirà la porta. In auto chiamo la RSA che ospita mio padre da un anno. Ha compiuto 100 anni da qualche mese, è stato festeggiato, era contento e sereno. Non chiamo da due giorni, chiusa nel mio dolore e mi sento anche in colpa. E' positivo anche lui al virus, ma i sintomi sono lievi. La collega mi informa che non ha febbre, nessuna crisi respiratoria, sono cauti ma fiduciosi. Io spero di vederlo e di parlare con lui in videochiamata nei prossimi giorni. Sono figlia unica, pochissimi parenti e nessuno a Milano. Alla sera, tra le tante telefonate che stanno arrivando, quella della RSA ; sarà la mia collega che ha saputo, penso e invece... ‘Mi dispiace ..- non so come dirtelo ...Papa ci ha lasciato...’. Mi schianto su una sedia, non ho parole, non ho pensieri, non ho lacrime ...un vuoto dentro che non so se riuscirò a colmare”.