Alla scoperta della storia di monsignor Giuseppe Bertolotti: Altare protagonista di Freedom - Oltre il confine

"Siamo ad Altare, in Liguria, per scoprire la storia di monsignor Giuseppe Bertolotti, un benefattore che pare avere molti punti in comune con la vicenda di Berenger Sauniere e di Rennes le Chateau".

Il paese valbormidese protagonista di Freedom - Oltre il confine. La puntata è andata in onda nella serata di ieri su Italia Uno. Il conduttore Roberto Giacobbo ha dialogato assieme al giornalista, scrittore e insegnante di Filosofia e Storia Giorgio Baietti.

Divenuto improvvisamente ricchissimo e destinatario di altissimi riconoscimenti da parte del Re d'Italia Umberto I, nonché dai pontefici Leone XIII, Pio X e Benedetto XV, il programma ha analizzato le vicende del presbitero e teologo italiano. Fu Pio X ha proporlo per un incarico prestigioso: Vescovo della basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Nato nel 1842 a Cairo Montenotte, monsignor Bertolotti è stato parroco di Altare, dove è sepolto, dal 1869 fino alla sua morte avvenuta nel 1931. Fece dapprima ristrutturare e impreziosire la chiesa di San Rocco, poi in poco più di vent'anni, per la sorella Enrichetta, commissionò la costruzione di Villa Agar, un monumentale edificio in stile liberty. Fu edificata nel 1901 su progetto dell'architetto savonese Nicolò Campora. È attualmente sede della casa di riposo per anziani.

Per un'altra sorella Rosalia fece invece edificare Villa Rosa, sempre su progetto di Campora, struttura che negli anni novanta del secolo scorso fu acquisita dal Ministero ai Beni Culturali, restaurata e ad oggi sede del Museo del Vetro. Per Cesarina, terza sorella, fece erigere un altro palazzo, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale di Sant'Eugenio. A lui è attribuibile pure la costruzione di edifici lungo la prestigiosa via Paleocapa di Savona.

Durante la sua vita effettuò diversi finanziamenti per la costruzione di un asilo infantile in paese, nonché per la realizzazione dell'Osservatorio meteorologico e sismico, collocato nella Fortezza di Altare, entrato in funzione il 1° aprile 1899.