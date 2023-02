Incubo autostrade, ancora cinque chilometri in A10 tra Varazze e Arenzano

Ancora code in autostrada e conseguenti disagi per gli automobilisti. Sono cinque i chilometri di coda in A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, a cui si aggiungono due chilometri al bivio con la A26 in direzione Ventimiglia.



L'ennesima giornata di passione per gli automobilisti liguri arriva dopo l'ordine del giorno firmato in Regione che vede come primo firmatario il consigliere Ferruccio Sansa , in cui si impegna la Giunta ad attivarsi nella verifica delle comunicazioni sui cantieri e sulle chiusure da parte di Autostrade. Una richiesta arrivata da tempo dagli autotrasportatori che denunciano grosse perdite dovute ai ritardi nelle consegne causate dai cantieri non comunicati tempestivamente da Aspi.



Nei confronti di Autostrade sta per partire un esposto, presentato da Sansa. "Ci sono molti casi in cui non vengono segnalati i cantieri, non vengono segnalate le interruzioni causando enormi disagi agli automobilisti - spiega Sansa - È successo a me l’altra sera e abbiamo avuto altre segnalazioni simili da numerosi automobilisti".